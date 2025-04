La confianza de Mateo Mendoza, el talentoso juvenil de Godoy Cuz que no deja de sorprender: sus sensaciones post choque ante la Lepra

La confianza de Mateo Mendoza en la zaga central de Godoy Cruz

La desfachatez que Mateo Mendoza exhibe en cancha es uno de los aspectos más relevantes del jugador, sin contar el talento y la seguridad que tiene a la hora de defender. "La confianza no solo me la viene dando Esteban (Solari) sino que también lo hizo Ernesto (Pedernera), en su momento, y el Gato (Oldrá). El grupo también es muy importante porque son ellos los que me dan confianza para jugar y así entrar al partido", aseguró el zaguero central al respecto.

En el partido entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia, a Mendoza le tocó marcar reiteradas veces a Sebastián Villa y, en la acometida, mostró una solidez notable. En una de las ocasiones, recibió un golpe que lo dejó afectado por algunos minutos, casi a punto de ser reemplazado. Afortunadamente, el defensor logró recuperarse y jugó un gran partido. "No me acuerdo del golpe. Los doctores me dijeron que había cabeceado con una parte de la cabeza que no era con la que quería y no recuerdo bien la jugada. Los minutos posteriores me costó pero con el correr de los minutos me pude recuperar", reconoció.

Godoy Cruz venía de jugar ante Grau por Copa Sudamericana, justamente con un gol de Mateo Mendoza. Sobre la semana llena de emociones, el jugador aseguró: "Ese gol ya quedó atrás porque había que venir a jugar este partido como se debía". Sin embargo, en ese sentido agregó: "En el segundo tiempo nos cerramos un poco atrás porque sabíamos cómo iba a ser el partido. Influyó un poco el partido de Sudamericana y el viaje que eran varias horas. Pero éste era otro partido en el que teníamos que salir a dar la cara y ganar".

En el encuentro ante Sportivo Luqueño de este martes, Godoy Cruz volverá a sentir el calor de su gente en el estadio Malvinas Argentinas. Dado que se encuentra purgando la sanción de no tener público únicamente por el Torneo Apertura, el duelo por Copa Sudamericana podrá contar con la hinchada local. "Los partidos que hemos tenido sin gente, igual hacen sentir. Va a ser hermoso que vuelva el público", admitió el futbolista sobre el reencuentro con los hinchas bodegueros.