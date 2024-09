Mateo Mendoza, con solo 19 años, es una de la revelaciones del plantel de Godoy Cruz

Mateo Mendoza Godoy Cruz-.jpg El sanjuanino Mateo Mendoza tuvo una destacada actuación frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Foto: Pablo González/ Prensa Godoy Cruz

"Hay jugadores de experiencia en mi puesto. Yo trato de sumar desde donde me toque aportar".

Mateo Mendoza debutó ante Defensa y Justicia en el 2023

Tomás Mendoza tuvo su estreno como titular ante Defensa y Justicia, el 17 de julio del 2023 en el Malvinas Argentinas, y jugando de lateral derecho.

Sus primeros pasos futbolísticos los dio en la escuelita de fútbol Vilo, en San Juan, y llegó a Godoy Cruz en el 2021 en busca de ganarse un lugar.

Mendoza habló con Ovación del buen momento que está viviendo en el Expreso en la Liga Profesional y manifestó: "Estoy agradecido por la chance que me dio el Gato (Oldrá). Me tocó formar la dupla con Federico Rasmussen y fue un placer. Me sentí muy cómodo y estoy agradecido por la confianza que me dieron todos"

"Es un jugador que tiene mucho futuro y mucho para darle a Godoy Cruz" (Daniel Oldrá).

"Estoy muy feliz por esta chance que se me dio de volver a jugar, pero es una lástima que no hayamos podido ganar", afirmó Mateo Mendoza.

El sanjuanino de 19 años busca afirmarse en la defensa de Godoy Cruz y sus cualidades fubolísticas ilusionan en el Expreso.