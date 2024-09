Daniel Oldrá no anduvo con vueltas y dijo que Godoy Cruz no jugó bien

Daniel Oldrá..jfif El Gato analizó el empate de Godoy Cruz con Central Córdoba y se mostró su descontento.

El DT se lamentó el empate de su equipo y aseguró: "No jugamos bien, y es lo que más molesta. No pudimos resolver el partido, tuvimos demasiado la pelota y no fuimos contundentes. No pusimos resolver el partido cuando ganábamos y ellos lo terminan empatando por un pequeño percance".

