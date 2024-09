Gonzalo Abrego volvió a Godoy Cruz con el objetivo de lograr algo importante en la Liga Profesional

El mediocampista habló con Ovación y aseguró: "Me fui contento por el gol que pude convertir y amargado porque no pudimos ganarle el partido a Central Córdoba de Santiago del Estero. Creo que nos faltó estar más metidos en el partido, nos relajamos un poco". El volante del Expreso en los últimos partidos tuvo un buen rendimiento.

"El objetivo que tenemos como grupo es poder ingresar a una copa internacional. Ahora tenemos unos días para trabajar de cara al próximo partido con Sarmiento de Junín", opinó.

Gonzalo Abrego habló sobre su vuelta al Tomba

Con respecto a su vuelta al Bodeguero, tras su paso por Italia, manifestó: "Me considero que soy un jugador más maduro, que he crecido en varios aspectos. Estoy muy feliz de volver a estar en Godoy Cruz, que es mi casa, soy un agradecido a este club que me dio la chance de jugar al fútbol".

Lo que viene para Godoy Cruz

Godoy Cruz volverá a jugar en la Liga Profesional el domingo 15 de sepiembre a las 15 frente a Sarmiento de Junín de local y luego se medirá el viernes 20 a las 20 contra Unión, en Santa Fe.

