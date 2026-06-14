Trucos para que el pedido de Shein llegue mas rapido

Por lo general, los pedidos de Shein se demoran al momento de ser procesados para llegar a la Argentina. Para que tu paquete pase mucho más rápido por los controles o la aduana, lo mejor es que la compra no supere los 50 USD. Estos paquetes suelen ser procesados de forma mucho más automatizada y rápida que aquellos que requieren un cálculo y pago de tasas aduaneras complejas.

Shein wallet Los pedidos de Shein menores a 50 USD llegan mucho más rápido al país.

Si querés comprar muchos más productos y superan los 50 USD, lo mejor es dividirlo en dos pedidos mediados con un par de días de diferencia. Los paquetes chicos y livianos siempre se mueven más rápido en las cintas de distribución.

Días de logística fluída

El día de la semana en que hacés click en "comprar" influye muchísimo. Si comprás a principios de semana, Shein suele procesar y armar el paquete en menos de 48 horas, logrando que salga de Asia antes del fin de semana. Los pedidos de fin de semana quedan retenidos en los depósitos de origen hasta el lunes, sumando días muertos de transporte.

No comprar en fechas comerciales

No se aconseja comprar en fechas comerciales o con efecto embudo como el Black Friday, ya que la plataforma de Shein se satura. Por otro lado, en Febrero está el Año Nuevo Chino y todo el país de origen se frena por dos semanas.

Shein

Revisar el envío en el Checkout

A veces, Shein habilita diferentes opciones de envío según el peso del paquete. Siempre que esté disponible, optá por el envío que aclare "Estándar" con seguimiento, y evitá los envíos económicos sin tracking (si es que aparecen disponibles para la región), ya que estos últimos no tienen prioridad de carga en los aviones y quedan relegados al final de la fila de espera