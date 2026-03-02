Alfredo Berti y Marcelo Escudero: un reencuentro especial 30 años después de aquella final en el Monumental

El 26 de junio de 1996 se enfrentaron, en el Monumental, River y América de Cali por el partido de vuelta de la Copa Libertadores de ese año. La ida había sido derrota del Millo por 1 a 0 en el Estadio Pascual Guerrero, y la vuelta se disputó en Núñez.
En el Monumental, Marcelo Escudero fue titular en el equipo de Ramón Díaz (no lo había sido en la instancia de ida), mientras que Alfredo Berti, quien estaba a préstamo en el elenco colombiano, fue parte del once inicial de América de Cali. Una noche negra vivió el equipo que dirigía Diego Umaña dada la rapidez con la que River comenzó ganando el partido con uno de los dos goles de Hernán Crespo que luego le darían la segunda Libertadores al Millonario.
Curiosamente en aquel plantel estaba también Marcelo Gallardo, hoy suplantado en el banco de sustitutos en el rol de DT por el propio Escudero. Las historias se unen con el correr del tiempo y, esta noche en el Malvinas Argentinas, Alfredo Berti y Marcelo Escudero volverán a verse las caras pero en una nueva instancia de vida cada uno. El reencuentro no será semejante en magnitud pero reeditará una pulseada entre ambas personalidades del fútbol que, en este presente, son las encargadas de comandar el destino de Independiente Rivadavia y River respectivamente.
Independiente Rivadavia y River animarán la fecha 8 en el Malvinas Argentinas
La Lepra buscará mantener el liderazgo que mantiene en su zona con 16 unidades, una por encima de su escolta Tigre. Por su parte, River procurará seguir en la senda del triunfo luego de la victoria ante Banfield en lo que significó la despedida de Marcelo Gallardo como entrenador. Antes de imponerse al Taladro, el Millonario acumulaba cuatro partidos sin ganar en el torneo local: con tres derrotas (vs Vélez, Argentinos Juniors y Tigre), y un empate (vs Rosario Central).