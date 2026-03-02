Alfredo Berti y Marcelo Escudero: un reencuentro especial 30 años después de aquella final en el Monumental

El 26 de junio de 1996 se enfrentaron, en el Monumental, River y América de Cali por el partido de vuelta de la Copa Libertadores de ese año. La ida había sido derrota del Millo por 1 a 0 en el Estadio Pascual Guerrero, y la vuelta se disputó en Núñez.

berti america de cali Alfredo Berti luego de perder la final de Copa Libertadores 1996 ante River, con Marcelo Escudero en el plantel del Millonario.

En el Monumental, Marcelo Escudero fue titular en el equipo de Ramón Díaz (no lo había sido en la instancia de ida), mientras que Alfredo Berti, quien estaba a préstamo en el elenco colombiano, fue parte del once inicial de América de Cali. Una noche negra vivió el equipo que dirigía Diego Umaña dada la rapidez con la que River comenzó ganando el partido con uno de los dos goles de Hernán Crespo que luego le darían la segunda Libertadores al Millonario.