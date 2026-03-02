Inicio Ovación Fútbol Alfredo Berti
Alfredo Berti y Marcelo Escudero: un reencuentro especial 30 años después de aquella final en el Monumental

Alfredo Berti y Marcelo Escudero volverán a reencontrarse esta noche en el estadio Malvinas Argentinas cuando se enfrenten Independiente Rivadavia y River

Por Carolina Quiroga
Marcelo Escudero y Alfredo Berti volverán a verse las caras luego de 30 años cuando Independiente Rivadavia y River se enfrenten por la fecha 8 en el Malvinas Argentinas. 

Esta noche, en la antesala del duelo entre Independiente Rivadavia y River en el Malvinas Argentinas, los entrenadores del Millo y de la Lepra vivirán un reencuentro muy especial. La última vez que Alfredo Berti y Marcelo Escudero se vieron fue hace 30 años cuando ambos calzaban los botines de jugador en una final muy especial.

El 26 de junio de 1996 se enfrentaron, en el Monumental, River y América de Cali por el partido de vuelta de la Copa Libertadores de ese año. La ida había sido derrota del Millo por 1 a 0 en el Estadio Pascual Guerrero, y la vuelta se disputó en Núñez.

berti america de cali
Alfredo Berti luego de perder la final de Copa Libertadores 1996 ante River, con Marcelo Escudero en el plantel del Millonario.&nbsp;

En el Monumental, Marcelo Escudero fue titular en el equipo de Ramón Díaz (no lo había sido en la instancia de ida), mientras que Alfredo Berti, quien estaba a préstamo en el elenco colombiano, fue parte del once inicial de América de Cali. Una noche negra vivió el equipo que dirigía Diego Umaña dada la rapidez con la que River comenzó ganando el partido con uno de los dos goles de Hernán Crespo que luego le darían la segunda Libertadores al Millonario.

Curiosamente en aquel plantel estaba también Marcelo Gallardo, hoy suplantado en el banco de sustitutos en el rol de DT por el propio Escudero. Las historias se unen con el correr del tiempo y, esta noche en el Malvinas Argentinas, Alfredo Berti y Marcelo Escudero volverán a verse las caras pero en una nueva instancia de vida cada uno. El reencuentro no será semejante en magnitud pero reeditará una pulseada entre ambas personalidades del fútbol que, en este presente, son las encargadas de comandar el destino de Independiente Rivadavia y River respectivamente.

river 1996
Parte plantel de River de 1996.

Independiente Rivadavia y River animarán la fecha 8 en el Malvinas Argentinas

La Lepra buscará mantener el liderazgo que mantiene en su zona con 16 unidades, una por encima de su escolta Tigre. Por su parte, River procurará seguir en la senda del triunfo luego de la victoria ante Banfield en lo que significó la despedida de Marcelo Gallardo como entrenador. Antes de imponerse al Taladro, el Millonario acumulaba cuatro partidos sin ganar en el torneo local: con tres derrotas (vs Vélez, Argentinos Juniors y Tigre), y un empate (vs Rosario Central).

