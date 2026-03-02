Nación lanzó una alerta epidemiológica por casos de gripe aviar en aves silvestres y de corral

gripe aviar.jpg Alerta por nuevos casos de gripe aviar en aves silvestres y de corral.

Síntomas de la gripe aviar en humanos

Ante la aparición de síntomas como tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria o conjuntivitis, con o sin fiebre, se recomienda iniciar tratamiento antiviral con oseltamivir según criterio clínico, notificar el caso como “Sospecha de virus emergente” y tomar muestras para diagnóstico dentro de los cuatro días del inicio del cuadro.

Las autoridades recordaron a la población evitar el contacto con aves enfermas o muertas y con superficies potencialmente contaminadas, y notificar de inmediato al SENASA ante cualquier sospecha. También reiteraron que no se han confirmado casos en humanos, que el contagio se asocia principalmente al contacto directo con animales infectados y que la enfermedad no se transmite por el consumo de carne aviar ni derivados, ni presenta hasta el momento transmisión sostenida entre personas.

Fuentes: Ministerio de Salud de la Nación y Agencia Noticias Argentinas