El Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica tras la confirmación de nuevos casos de gripe aviar altamente patógena (H5) en aves silvestres y de corral en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nación lanzó una alerta epidemiológica por casos de gripe aviar en aves silvestres y de corral
El SENASA confirmó positivos de la influenza H5 (gripe aviar) en General Madariaga, Ranchos, Lobos y en la Reserva Ecológica Costanera Sur de Buenos Aires
La medida fue adoptada luego de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) detectara el virus en ejemplares silvestres —gaviota capucho café, cisne coscoroba y cisne de cuello negro— en General Madariaga. Posteriormente se confirmaron focos en aves de corral en Ranchos y Lobos (PBA), y en cisnes coscoroba de la Reserva Ecológica Costanera Sur, en CABA.
La cartera sanitaria indicó que el objetivo es reforzar la vigilancia epidemiológica, garantizar la identificación temprana de personas expuestas y recordar las medidas de prevención. Los equipos de salud deben notificar al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) los casos de personas que hayan tenido contacto sin protección con aves enfermas o muertas y realizar un seguimiento durante diez días.
Síntomas de la gripe aviar en humanos
Ante la aparición de síntomas como tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria o conjuntivitis, con o sin fiebre, se recomienda iniciar tratamiento antiviral con oseltamivir según criterio clínico, notificar el caso como “Sospecha de virus emergente” y tomar muestras para diagnóstico dentro de los cuatro días del inicio del cuadro.
Las autoridades recordaron a la población evitar el contacto con aves enfermas o muertas y con superficies potencialmente contaminadas, y notificar de inmediato al SENASA ante cualquier sospecha. También reiteraron que no se han confirmado casos en humanos, que el contagio se asocia principalmente al contacto directo con animales infectados y que la enfermedad no se transmite por el consumo de carne aviar ni derivados, ni presenta hasta el momento transmisión sostenida entre personas.
Fuentes: Ministerio de Salud de la Nación y Agencia Noticias Argentinas