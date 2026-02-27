La racha que Berti no pudo romper ante Racing con Independiente Rivadavia

Florentín, Bolcato y Ríos fueron de los más destacados del equipo dirigido de Alfredo Berti, que jugó todo con un jugador más parte del primer tiempo y todo el suplemento, por la expulsión de Matko Miljevic. Independiente Rivadavia fue más, pero en la segunda parte fue perdiendo intensidad.

El gol de la Lepra llega de una contra letal entre una nueva sociedad que ilusiona al hincha Azul como es Fernández-Ríos. En una serie de toques rápidos, Independiente Rivadavia se puso en ventaja con gol del 10.

Matías Fernandez

Si bien los cambios no entraron mal, el equipo de Berti sintió el desgaste físico de la seguidilla de partidos importantes, y fue entonces cuando Racing comenzó a llegar a Bolcato, que sacó un mano a mano fenomenal a Solari. El gol vino desde un corner, y fue el ex Godoy Cruz, Tomás Conechny quien marcó de cabeza.

El resto del partido fue un trámite, donde la Lepra se vio disminuído físicamente, y Racing igual, pero por la expulsión temprana de su jugador.

Con el empate, la tabla de posiciones de la zona B de la Liga Profesional queda de la siguiente manera:

Independiente Rivadavia: 16 pts. Belgrano: 15 pts. Tigre: 14 pts. Central: 11 pts. River: 10 pts. Gimnasia: 10 pts. Huracán: 9 pts. Argentinos: 8 pts.

Algo que tenía expectante a los hinchas y a Alfredo Berti, tenía que ver con la posibilidad de cortar con la racha de visitar a Racing en su estadio, y no poder llevarse los 3 puntos. Ya son 4 los partidos en los que se enfrentaron desde la vuelta a Primera División de la Lepra, y 3 en los que no pudo ganar en el Presidente Juan Domingo Perón.

alfredo berti

Los resultados en la cancha de Racing han sido han sido los siguientes:

10 de noviembre de 2024: En Avellaneda, Racing ganó 2-1 . En un partido "palo a palo", la Lepra se puso en ventaja con el gol de Ramis, pero la Academia se llevó los 3 puntos con los tantos de Maravilla Martínez y Juan Fernando Quintero.

6 de octubre de 2025: Nuevamente en el Cilindro de Avellaneda, el partido terminó esta vez en un empate 0-0 .

26 de febrero de 2025: La Lepra tuvo muchas chances para quedarse con el partido, y más aún con la expulsión del 10 de la Academia. El gol de Fernández lo puso en ventaja, pero Racing empató con un cabezazo de un córner, y las cosas quedaron igualadas.

Alfredo Berti, en su carrera como técnico, solamente le pudo ganar una vez a Racing de visitante. Fue en el 2013 con Newells. Terminó 1 a 0 arriba, con gol de Maxi Fernández.

Maxi fernandez

Independiente Rivadavia y un marzo exigente: cuándo juega

Después de lo que fue el empate ante Racing, la la Lepra deberá prepararse para afrontar los siguientes partidos del calendario de la Liga Profesional no da respiro: