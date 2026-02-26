El fin de la agonía: el jugador de River que rompió el maleficio en la despedida de Gallardo

- Ian Subiabre: habbía anotado el último gol de un delantero el 24 de noviembre de 2025 ante Racing (octavos del Clausura)
- Miguel Borja: para un gol de un 9 de área puro, había que irse al 5 de octubre ante Rosario Central
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2027169575545045353&partner=&hide_thread=false
El calvario de Driussi y la sombra de Colidio
El caso de Sebastián Driussi era el que más preocupaba. El León no festejaba desde el 21 de agosto de 2025 ante Libertad por Copa Libertadores. En el medio pasaron 17 partidos y varias lesiones musculares que disminuyeron su confianza, hasta este desahogo ante el Taladro.
Peor es la situación de Facundo Colidio. El ex-Tigre, que no sumó minutos ante Banfield y es mirado de reojo por el hincha, no celebra un gol propio desde el 19 de julio ante Instituto. Su sequía ya acumula la escalofriante cifra de 26 partidos.