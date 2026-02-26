El fin de la agonía: el jugador de River que rompió el maleficio en la despedida de Gallardo

En un partido que marcará un antes y un después, el dueño de casa quebró una marca negativa insólita. Fue Sebastián Driussi quien, tras un rebote en el palo al inicio del complemento, terminó con la sequía de los delanteros. Un gol que en otro contexto sería normal, pero que hoy, en Núñez, pesaba una tonelada.

Sebastián Driussi

¿Cuándo había sido el último gol de un delantero de River?

El mal funcionamiento y la falta de puntería fueron detonantes de la salida de un Gallardo que pasó con más pena que gloria en su segundo ciclo al frente de River. Para encontrar el último festejo de un atacante, había que retroceder casi un trimestre en el calendario: