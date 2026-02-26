Inicio Ovación Fútbol River Plate
El fin de la agonía: el jugador de River que rompió el maleficio en la despedida de Gallardo

Sebastián Driussi anotó el 2-1 de River a Banfield y le puso punto final a una extensa e inédita racha adversa que asfixiaba al plantel

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Sebastián Driussi celebró con Marcelo Gallardo su gol en el Monumental.

El presente de River es preocupante, pero este jueves el Monumental vivió una noche de emociones encontradas. Mientras Marcelo Gallardo le bajaba la persiana a su segundo ciclo como DT del club de sus amores, el equipo logró sacarse de encima una mochila de plomo que lo asfixiaba desde hace meses.

En un partido que marcará un antes y un después, el dueño de casa quebró una marca negativa insólita. Fue Sebastián Driussi quien, tras un rebote en el palo al inicio del complemento, terminó con la sequía de los delanteros. Un gol que en otro contexto sería normal, pero que hoy, en Núñez, pesaba una tonelada.

Sebastián Driussi

¿Cuándo había sido el último gol de un delantero de River?

El mal funcionamiento y la falta de puntería fueron detonantes de la salida de un Gallardo que pasó con más pena que gloria en su segundo ciclo al frente de River. Para encontrar el último festejo de un atacante, había que retroceder casi un trimestre en el calendario:

  • Ian Subiabre: habbía anotado el último gol de un delantero el 24 de noviembre de 2025 ante Racing (octavos del Clausura)
  • Miguel Borja: para un gol de un 9 de área puro, había que irse al 5 de octubre ante Rosario Central
El calvario de Driussi y la sombra de Colidio

El caso de Sebastián Driussi era el que más preocupaba. El León no festejaba desde el 21 de agosto de 2025 ante Libertad por Copa Libertadores. En el medio pasaron 17 partidos y varias lesiones musculares que disminuyeron su confianza, hasta este desahogo ante el Taladro.

Peor es la situación de Facundo Colidio. El ex-Tigre, que no sumó minutos ante Banfield y es mirado de reojo por el hincha, no celebra un gol propio desde el 19 de julio ante Instituto. Su sequía ya acumula la escalofriante cifra de 26 partidos.

