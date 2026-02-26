River recibe a Banfield en la despedida de Marcelo Gallardo como entrenador: hora, TV y formaciones

River despide a Marcelo Gallardo en el final de de su ciclo como entrenador. En el Monumental, el Millonario será local ante Banfield
Las emociones inundarán las tribunas del Monumental para decirle adiós a un emblemático Marcelo Gallardo que dejó mucho que desear en un segundo ciclo para el olvido en el Millonario. Un River que llega de perder no solo ante Vélez en el Almalfitani en el último partido del ámbito local sino que también acumula tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura, extendiendo la sequía de triunfos a cuatro encuentros dado que previamente había empatado con Rosario Central en la fecha 3.
Es por esto que el equipo de Núñez está 10° en la Zona B con solo siete unidades, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs y lejos del nivel que supo conocérsele a un River de glorias como el de Madrid.
Banfield, por su parte, viene de tener una muy buena actuación en la última fecha ante Newell´s, equipo al que goleó 3-0 para escalar hasta la octava posición de la Zona B con siete unidades.
El cruce entre River y Banfield comenzará a las 19.15 y se podrá ver a través de la señal TNT Sports Premium. El árbitro designado para la despedida de Marcelo Gallardo es Hernán Mastrángelo, mientras que en el VAR estará Ariel Penel.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Matías Viña o Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Joaquín Freitas, Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez, Lisando Piñeiro; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.
Hora: 19.15
Estadio: Monumental
Árbitro: Hernán Mastrángelo
TV: TNT Sports Premium