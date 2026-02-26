River recibe a Banfield en la despedida de Marcelo Gallardo como entrenador: hora, TV y formaciones

Las emociones inundarán las tribunas del Monumental para decirle adiós a un emblemático Marcelo Gallardo que dejó mucho que desear en un segundo ciclo para el olvido en el Millonario. Un River que llega de perder no solo ante Vélez en el Almalfitani en el último partido del ámbito local sino que también acumula tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura, extendiendo la sequía de triunfos a cuatro encuentros dado que previamente había empatado con Rosario Central en la fecha 3.

Es por esto que el equipo de Núñez está 10° en la Zona B con solo siete unidades, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs y lejos del nivel que supo conocérsele a un River de glorias como el de Madrid.