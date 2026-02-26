Despedida de Gallardo de River: por qué no jugará Juanfer Quintero y Franco Armani

Marcelo Gallardo le pondrá el punto final a su segundo ciclo en River, colmado de compras caras y que no rindieron, un equipo que jamás logró funcionar y sobre todo, la falta de resultados en partidos importantes. En el Monumental y ante Banfield, el Muñeco dará su último "concierto", y para irse victorioso, sorprendió que no contará con sus dos capitanes principales: Juanfer Quintero y Franco Armani.
River se enfrentará a Banfield esta noche en un partido que queda completamente de lado, por la novedad de la salida de Marcelo Gallardo. El DT dio la lista de convocados con varias sorpresas, como la presencia de juveniles, la de Kendry Paez a pesar de su lesión, y la ausencia del arquero Franco Armani junto al capitán colombiano, Juan Fernando Quintero.
Se conoció por qué Juan Fernando Quintero y Franco Armani no jugarán en la despedida de Marcelo Gallardo
Marcelo Gallardo tan solo ganó 3 de sus últimos 12 partidos, entre los cuales se marcan eliminaciones contra Independiente Rivadavia en la Copa Argentina o la derrota con Boca en La Bombonera. Esos son algunos de los resultados que sepultaron la continuidad del Muñeco, quien se despedirá ante Banfield en el Monumental por la Liga Profesional.
Para enfrentar al equipo del sur de Buenos Aires, Marcelo Gallardo lanzó la lista de convocados, repleto de juveniles, con la presencia de un Kendry Paez que sorprende por su lesión en el hombro, y con la ausencia de dos de sus hombres más importantes en cancha y referentes en el vestuario.
Juan Fernando Quintero y Franco Armani no forman parte de la nómina con la que Marcelo Gallardo se enfrentará a Banfield en su despedida en el Monumental. Esto no solo significa que Gonzalo Montiel, Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta ocuparán la cinta, sino que además no tendrá a dos de sus jugadores más determinantes. El colombiano es el eje y creador del equipo.
Esto se debe a que ambos terminaron con lesiones físicas tras la reciente derrota de ante Vélez Sarsfield. Según el parte médico del cuerpo de River,Juan Fernando Quintero y Franco Armani tienen las siguientes lesiones:
Los estudios médicos confirmaron que Juan Fernando Quintero sufrió una lesión muscular de grado 1 en el isquiotibial derecho. El colombiano venía siendo el capitán y referente creativo del equipo, tuvo que pedir el cambio apenas a los 26 minutos del primer tiempo en Liniers. Se estima que su recuperación le demandará entre dos y tres semanas de baja.
Franco Armani se resintió de una inflamación en el tendón de Aquiles en su pie derecho. El arquero había regresado a la titularidad en el partido contra Vélez tras una larga inactividad, pero las molestias reaparecieron durante la primera mitad y no pudo salir a jugar el segundo tiempo. Su disponibilidad dependerá de su evolución diaria y de cómo tolere el dolor, pero el cuerpo técnico decidió preservarlo para el duelo ante Banfield.
De igual manera, si bien no estarán en el césped, se espera que Juan Fernando Quintero y Franco Armani estén presente en el estadio Monumental para despedir a Marcelo Gallardo, en una noche que seguramente estará llena de emociones.
River vs Banfield en la despedida de Marcelo Gallardo: probables formaciones
Ante la falta de confirmación, se conocieron los probables equipos que jugarán en la despedida de Marcelo Gallardo:
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Matías Viña o Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Joaquín Freitas, Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez, Lisando Piñeiro; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.