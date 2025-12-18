Juanfer Quintero comparó a River con el Real Madrid y habló de su futuro

Juanfer Quintero pasa sus días de vacaciones en su Colombia natal, a la espera del regreso de los entrenamientos conRiver bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. En su tiempo libre, el volante aprovechó para dar una entrevista en un podcast y sus declaraciones rápidamente se difundieron en el mundo de la banda roja.
En un repaso por sus carrera deportiva, Juanfer Quintero se refirió a su paso por Europa (jugó en Pescara, Porto y Rennes) y explicó por qué no se arrepintió de haber permanecido más tiempo en el Viejo Continente. "Yo he ganado todo en Sudamérica, Europa no era mi lugar. Otros ganan en Europa y no ganan en Sudamérica [...] Yo tuve buenas experiencias en Europa, pero yo no tengo nada que envidiar porque todo el mundo me conoce por la carrera que yo he hecho en River, en Argentina, en la Selección Colombia y en los Mundiales".
Juanfer Quintero comparó a River con el Real Madrid y recordó la final ante Boca
En el pasaje del diálogo sobre su vínculo con Europa, Juanfer Quintero hizo una potente comparación entre River y el Real Madrid que de inmediato generó repercusión. "Me han llegado ofertas de Europa, pero he ganado todo en Sudamérica. Para mí, River es el Real Madrid", expresó haciendo alusión al lugar que ocupa el elenco de Núñez en su vida.
En ese sentido, recordó la final ante Boca en Madrid donde pudo convertir uno de los goles en la victoria del Millonario. "Quizás dicen ‘no le dio’ porque no jugué en el Real Madrid o el Barcelona. Pero yo jugué una final con River ante Boca en el Bernabéu y me tocó hacer un gol que es la bendición más grande de las que me han pasado", expresó. "Le dije a mi familia ‘ya hice algo en el fútbol’. Siempre se va a hablar de Juan Fernando Quintero después de eso".
Su presente y futuro
Este año, en su tercera etapa bajo las órdenes de Gallardo, Juanfer Quintero acumuló minutos en 21 partidos, marcó un gol y dio tres asistencias. Al respecto de su presente, el colombiano afirmó: "Estoy en el mejor momento de mi vida, en todo aspecto. Soy un tipo enfermo por ganar. Puedo perder, pero en el campo me tienes que matar". En ese sentido, se refirió a la madurez mental que adquirió con el paso del tiempo: "Antes sentía ira cuando no me colocaban a jugar. Hoy soy demasiado maduro y sé en qué partidos tengo que estar".
Por último, el volante de River se refirió a los planes de su futuro una vez terminada su etapa como jugador. "Si Dios lo permite, después del fútbol quiero ser director deportivo, vivir en Argentina y en Colombia".