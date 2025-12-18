Juanfer Quintero comparó a River con el Real Madrid y habló de su futuro

En ese sentido, recordó la final ante Boca en Madrid donde pudo convertir uno de los goles en la victoria del Millonario. "Quizás dicen ‘no le dio’ porque no jugué en el Real Madrid o el Barcelona. Pero yo jugué una final con River ante Boca en el Bernabéu y me tocó hacer un gol que es la bendición más grande de las que me han pasado", expresó. "Le dije a mi familia ‘ya hice algo en el fútbol’. Siempre se va a hablar de Juan Fernando Quintero después de eso".

quintero madrid El gol de Juanfer Quintero a Boca en la final con River en Madrid.

Su presente y futuro

Este año, en su tercera etapa bajo las órdenes de Gallardo, Juanfer Quintero acumuló minutos en 21 partidos, marcó un gol y dio tres asistencias. Al respecto de su presente, el colombiano afirmó: "Estoy en el mejor momento de mi vida, en todo aspecto. Soy un tipo enfermo por ganar. Puedo perder, pero en el campo me tienes que matar". En ese sentido, se refirió a la madurez mental que adquirió con el paso del tiempo: "Antes sentía ira cuando no me colocaban a jugar. Hoy soy demasiado maduro y sé en qué partidos tengo que estar".

Por último, el volante de River se refirió a los planes de su futuro una vez terminada su etapa como jugador. "Si Dios lo permite, después del fútbol quiero ser director deportivo, vivir en Argentina y en Colombia".