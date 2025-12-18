La cruda confesión de Papu Gómez, a tres años de la coronación en el Mundial Qatar 2022: "Algunas personas..."

papu 1 Papu Gómez estuvo sancionado dos años luego de la consagración en el Mundial Qatar 2022.

"Algunas personas desaparecieron. Otras, y no me lo esperaba, se mantuvieron muy cerca de mí", aseguró el Papu Gómez. "A veces, las cosas malas que te pasan sirven para comprender quién realmente quiere estar a tu lado y quién no. He comprendido muchas cosas. En Instagram y en la calle, los hinchas me demostraron un cariño increíble tras la sanción. Pero ya no soy tan activo en las redes sociales, ese mundo un poco falso me cansó", completó.

El volante además reveló que requirió de ayuda psicológica para poder atravesar el difícil momento."Tras la sanción pedí ayuda, ya que había entrado en un bucle del que no podía salir. No podía entrenar con mis compañeros, no podía entrar en un centro deportivo, no podía estudiar para ser entrenador o director deportivo... Tuve que encontrar la fuerza para seguir adelante: yo era mi preparador físico, mi entrenador y mi entrenador mental. Tengo que dar las gracias a mi mujer, me ayudó muchísimo, sobre todo a comprender el camino que debía recorrer y la ruta que debía seguir".

Su regreso al fútbol

Luego de dos años afuera del fútbol profesional, Papu Gómez se concentra en aprovechar de su presente y apostar por el futuro. "Ahora solo estoy concentrado en recuperar el tiempo perdido. Quiero volver a disfrutar del fútbol. Si todo va bien, me gustaría jugar otros tres o cuatro años más", declaró.