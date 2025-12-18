Max Verstappen reveló qué número usará en su monoplaza en el 2026

Max Verstappen estuvo cerca de coronar en la temporada 2025 luego de la ajustada lucha en el campeonato de pilotos conLando Norris y Oscar Piastri de McLaren. Finalmente, fue el piloto británico el que se quedó con el trofeo de este año y empleará -en su derecho de campeón- el número 1 en su monoplaza durante todo el 2026.
El número 1 en la monoplaza de Red Bull fue lucido por Max Verstappen durante los cuatro años consecutivos en los que se consagró campeón del mundo en el campeonato de pilotos (2021, 2022, 2023 y 2024). En el 2026, la fechada cambiará de dueño y se mudará a McLaren, al auto de Lando Norris.
Qué número usará Max Verstappen en su auto durante el 2026
Durante los años que Max Verstappen corrió en Toro Rosso y luego en Red Bull (antes de salir campeón por primera vez), el piloto neerlandés utilizó el número 33 en la chapa delantera de su monoplaza. Fue en el período comprendido entre 2015 y 2021.
Sin embargo, el tetracampeón decidió cambiar aquel viejo amor para la temporada 2026. El año entrante, Verstappen lucirá en su auto el número 3. Algunos lo adjudican al reciente número al que escaló su familia con Kelly Piquet, luego del nacimiento de su hija juntos, Lily. Otros argumentan que es únicamente el número del gusto de Max, tal como lo aseveró alguna vez: "Mi número favorito siempre ha sido el tres, aparte del número uno".
Con las reglas anteriores de la Fórmula 1 no estaba permitido que los pilotos cambiaran el número que habían elegido para correr en la máxima. Sin embargo, una reciente modificación en las normas habilita a Verstappen a modificarlo. "El número 33 siempre estuvo bien, pero prefiero un 3 a dos. Siempre dije que representaba doble suerte, pero ya he tenido mi suerte en la Fórmula 1", sentenció el piloto de Red Bull.