Max Verstappen reveló qué número usará en su monoplaza en el 2026

El número 1 en la monoplaza de Red Bull fue lucido por Max Verstappen durante los cuatro años consecutivos en los que se consagró campeón del mundo en el campeonato de pilotos (2021, 2022, 2023 y 2024). En el 2026, la fechada cambiará de dueño y se mudará a McLaren, al auto de Lando Norris.

Qué número usará Max Verstappen en su auto durante el 2026

Durante los años que Max Verstappen corrió en Toro Rosso y luego en Red Bull (antes de salir campeón por primera vez), el piloto neerlandés utilizó el número 33 en la chapa delantera de su monoplaza. Fue en el período comprendido entre 2015 y 2021.