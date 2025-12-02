Solo 29 de las temporadas de la F1 se han definido en la última fecha, por lo que todo indica que Abu Dhabi guardará en su circuito, nuevamente, un suceso para los libros de historia.

campeonato pilotos formula 1 Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri definen la temporada 2025.

Qué necesita Verstappen para ser campeón de la F1

Max Verstappen se convirtió en la piedra en el zapato de McLaren porque se encuentra en segundo puesto en el Campeonato de Pilotos entre los dos representantes de la escudería británica y horas atrás confirmaron quién será su compañero para el 2026.

Lando Norris llega a la última fecha con más chances que el resto ya que está liderando el campeonato con una ventaja de 12 puntos sobre Verstappen y 16 sobre su compañero Piestri.

De esta manera el piloto británico solo depende de sí mismo para poder quedarse con el campeonato. Es así que Norris puede llegar primero, segundo o tercero y sin que importe qué hagan sus rivales podrá gritar: "¡Campeón!"; además, si queda cuarto y Verstappen no gana la carrera, también se quedará con el primer puesto.

Pero los amantes de la Fórmula 1 bien saben que Max Verstappen no es un piloto que baje los brazos y tendrá que salir con una buena estrategia mientras pisa a fondo el monoplaza de Red Bull en el circuito de Yas Marina.

Max Verstappen Max Verstappen va en búsqueda de su quinta corona consecutiva.

Para eliminar a Piastri de la lucha el neerlandés debe ganar la carrera y debe sumar 13 puntos más que Norris, por lo tanto necesitará que el británico termine cuarto o peor. En caso de no ganar la carrera, debería llegar segundo y el de McLaren octavo; en caso que Verstappen llegue tercero, Norris tendría que llegar noveno. En estas dos últimas opciones Piastri no debería ganar la carrera.

Piastri es quien la tiene más complicada porque debe ganar la carrera y esperar que Norris termine sexto o peor, además saliendo primero dejaría a Verstappen detrás en las posiciones. También puede coronarse si termina segundo, su compañero queda fuera de la zona de puntuación y el de Red Bull no haga podio; el panorama es difícil.

Tabla puntos de la F1 La tabla que indica qué debe pasar para que gane Lando Norris, Max Verstappen u Oscar Piastri.

La última oportunidad de Max Verstappen

Viernes 5 de diciembre

Prácticas Libres 1: a partir de las 06.30 hasta las 07.30.

Práctica Libre 2: desde las 10 hasta las 11.

Sábado 6 de diciembre

Práctica Libre 3: desde las 07.30 hasta las 08.30.

Clasificación: a partir de las 11 hasta las 12.

Domingo 7 de diciembre