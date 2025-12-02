Red Bull generó revuelo en la Fórmula 1 al anunciar al compañero de Verstappen para 2026

Hadjar, por su parte, cumplió 21 años a finales de septiembre y tuvo una muy buena temporada debut en Racing Bulls, donde se destacó con grandísimas actuaciones y además obtuvo un podio en el GP de Países Bajos.

En Racing Bulls, que es la escudería prima de Red Bull, continuará el neozelandés Liam Lawson, quien estará acompañado por el británico-sueco Arvid Lindblad, una de las mayores promesas de la academia de la marca de energizantes.

Luego de un flojísimo arranque de temporada, en el que lo bajaron de Red Bull a Racing Bulls, Lawson consiguió una interesante regularidad y se ganó el asiento de cara a la temporada que viene. Actualmente, el neozelandés marcha 14° en el campeonato de pilotos con 38 puntos.

Cambio en la grilla de la Fórmula 1: entra Lindblad y sale Tsunoda

El compañero de equipo de Lawson será Arvid Lindblad, quien tiene solo 18 años, es británico-sueco y terminó cuarto en el campeonato de Fórmula 3 del año pasado, mientras que esta temporada está sexto en Fórmula 2 a falta de solo una fecha para su finalización.

De esta manera, el piloto que se quedó sin asiento para continuar en la Fórmula 1 en el 2026 fue el japonés Yuki Tsunoda, una noticia esperable ya que la principal razón para su presencia en el equipo era el acuerdo con Honda para la fabricación de motores, pero el año que viene tanto Red Bull como Racing Bulls tendrán motores Ford.

Tsunoda disputó dos Grandes Premios en Racing Bulls y 21 en Red Bull, pero su actuación no fue para nada buena, ya que solo sumó 33 puntos para quedar extremadamente lejos de su compañero de equipo, Verstappen.