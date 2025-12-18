Hace tres años, el 18 de diciembre de 2022, a las 14.55 de un domingo histórico la Selección argentina logró gritar "campeón" después de 36 años luego de consagrarse en el Mundial Qatar 2022 cuando Gonzalo Montiel acarició la pelota y la mandó al fondo de la red en el penal definitivo contra Francia.
Durante los 120 minutos que duró el partido, más la tanda de penales que elevó las pulsaciones de miles de argentinos alrededor del mundo, se captaron imágenes que - posiblemente - nunca llegaste a ver, eclipsadas por la algarabía que inundó los televisores y, más tarde, las calles de la Argentina.
A continuación, las mejores fotografías de un partido que quedó grabado a fuego en las retinas y corazones de todos aquellos que amamos a la Selección argentina.
A tres años del Mundial Qatar 2022: las mejores imágenes de la Selección argentina vs Francia
El domingo 18 de diciembre de 2022 las familias, grupos de amigos y algunos argentinos en solitario se sentaron frente a la televisión minutos antes de las 12 del mediodía para disfrutar - y sufrir - lo que sería la final del Mundial Qatar 2022. La previa del trascendental encuentro tuvo una previa que, probablemente, ni recuerdes con una Copa del Mundo enorme y las banderas de ambas selecciones en el campo de juego.
La Selección argentina presentó como uno de los jugadores más peligrosos a Lionel Messi, mientras que la figura francesa era (y sigue siendo) Kylian Mbappé; ninguno de los dos no decepcionó: el argentino marcó dos goles, el francés concretó un hat-trick, llevándose a casa una pelota que tuvo un sabor agridulce.
En el minuto 23 Lionel Messi fue el encargado de abrir el marcador luego de ejecutar un penal que llenó de gol la garganta de los argentinos.
A los 36 de la primera etapa fue Ángel Di María quien mandó la pelota al fondo de la red luego de una definición exquisita.
En el segundo tiempo suplementario Lionel Messi marcó agarrando un rebote y a los 108 pensábamos que la Copa del Mundo ya era de la Selección argentina. Sin embargo, Mbappé volvió a empatar el partido, enviando la definición a los penales.
Y el Mundial dejó una imagen que todavía resuena en Argentina y Francia cuando en el minuto 123 Kolo Muani tuvo un mano a mano con el Dibu Martínez; el arquero argentino no decepcionó y atajó un memorable remate.
La Selección argentina se consagró campeona del mundo con un Lionel Messi impecable: jugó todos los minutos del Mundial, convirtió siete goles y repartió tres asistencias. Además, fue premiado con el Balón de Oro por ser elegido como el mejor jugador del torneo.
A partir del jueves 11 de junio de 2026 la Selección argentina tendrá el desafío de repetir la epopeya en búsqueda de la cuarta. Y si, nos volvimos a ilusionar.