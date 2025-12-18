A tres años del Mundial Qatar 2022: las mejores imágenes de la Selección argentina vs Francia

El domingo 18 de diciembre de 2022 las familias, grupos de amigos y algunos argentinos en solitario se sentaron frente a la televisión minutos antes de las 12 del mediodía para disfrutar - y sufrir - lo que sería la final del Mundial Qatar 2022. La previa del trascendental encuentro tuvo una previa que, probablemente, ni recuerdes con una Copa del Mundo enorme y las banderas de ambas selecciones en el campo de juego.

Aniversario Mundial Qatar 2022

La Selección argentina presentó como uno de los jugadores más peligrosos a Lionel Messi, mientras que la figura francesa era (y sigue siendo) Kylian Mbappé; ninguno de los dos no decepcionó: el argentino marcó dos goles, el francés concretó un hat-trick, llevándose a casa una pelota que tuvo un sabor agridulce.

Aniversario Mundial Qatar 2022 (2)

En el minuto 23 Lionel Messi fue el encargado de abrir el marcador luego de ejecutar un penal que llenó de gol la garganta de los argentinos.

Aniversario Mundial Qatar 2022 (6)

A los 36 de la primera etapa fue Ángel Di María quien mandó la pelota al fondo de la red luego de una definición exquisita.

Aniversario Mundial Qatar 2022 (7)

En el segundo tiempo suplementario Lionel Messi marcó agarrando un rebote y a los 108 pensábamos que la Copa del Mundo ya era de la Selección argentina. Sin embargo, Mbappé volvió a empatar el partido, enviando la definición a los penales.

Aniversario Mundial Qatar 2022 (10)

Y el Mundial dejó una imagen que todavía resuena en Argentina y Francia cuando en el minuto 123 Kolo Muani tuvo un mano a mano con el Dibu Martínez; el arquero argentino no decepcionó y atajó un memorable remate.

Aniversario Mundial Qatar 2022 (17)

En la definición desde el punto de penal Argentina se impuso 4 a 2, lo que desató la alegría de un país que no festejaba un campeonato del mundo desde hace 36 años.

El Mundial Qatar 2022 es de Argentina

Aniversario Mundial Qatar 2022 (12)

La Selección argentina se consagró campeona del mundo con un Lionel Messi impecable: jugó todos los minutos del Mundial, convirtió siete goles y repartió tres asistencias. Además, fue premiado con el Balón de Oro por ser elegido como el mejor jugador del torneo.

Aniversario Mundial Qatar 2022 (16)

A partir del jueves 11 de junio de 2026 la Selección argentina tendrá el desafío de repetir la epopeya en búsqueda de la cuarta. Y si, nos volvimos a ilusionar.