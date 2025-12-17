El DT de Chelsea, rendido a los pies de Garnacho: "Estos partidos me hacen..."

El DT italiano resaltó el impacto del argentino, autor de un doblete decisivo, en un partido que se había presentado más complejo de lo que se esperaba al tratarse de un rival de la Tercera División.

“Estos son los partidos que me hacen enamorar de los jugadores. Estoy contento, vamos a jugar otra semifinal y creo que es lo que la afición se merece”, afirmó Maresca luego del encuentro disputado el martes, en el que Chelsea logró destrabar el marcador recién en el segundo tiempo con el ingreso de Garnacho.

La historia cambió en el inicio del complemento con el ingreso del Bichito. A 12 minutos de su ingreso el extremo abrió el marcador tras una jugada que comenzó Facundo Buonanotte, quien condujo y asistió a su compatriota. Ya en tiempo de descuento volvió a convertir para sentenciar el triunfo y asegurar la clasificación.

Alejandro Garnacho Alejandro Garnacho convirtió su primer doblete en Chelsea.

El técnico analizó las dificultades que atravesó su equipo en la primera mitad, donde careció de fluidez y profundidad para romper el bloque defensivo rival. En ese sentido, remarcó la importancia de contar con futbolistas capaces de modificar el desarrollo del partido cuando el plan inicial no da resultados.