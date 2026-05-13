Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia por Copa Libertadores y Copa Argentina

independiente rivadavia 4 Los hinchas de Independiente Rivadavia disfrutan de un momento histórico.

Independiente Rivadavia tiene por delante tres duelos fuera de la provincia

La Lepra quedó como líder indiscutido tanto de la Zona B como de la Tabla Anual, con 34 puntos: cinco más que River Plate en el grupo y tres más que Estudiantes de La Plata en la clasificación general. Esto le permitirá luchar hasta la última fecha del Torneo Clausura por el título de campeón de la Liga Profesional, distinción que en la temporada 2025 obtuvo Rosario Central.

Ya fuera del torneo doméstico Independiente Rivadavia tiene por delante dos desafíos en el corto plazo: disputar los dos compromisos que le quedan en la zona de grupos de la Copa Libertadores teniendo en cuenta que ya consiguió el pasaje a los octavos de final y el partido por Copa Argentina frente a Tigre, por los 16avos de final.

Es así que el Azul deberá viajar ya que los tres encuentros se realizarán fuera de Mendoza: contra Deportivo La Guaira en Venezuela, frente a Bolívar en Bolivia y ante Tigre en sede por confirmar.

alfredo-berti-independiente-rivadavia1 Alfredo Berti evalúa alternativas y estrategias de cara a los próximos compromisos de Independiente Rivadavia. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia por Copa Libertadores

El conjunto dirigido por Alfredo Berti tiene listo el pasaporte y el traje Azul para completar su participación en el Grupo C de la Copa Libertadores donde tendrá que viajar fuera del país:

jueves 21 de mayo a las 19 vs. Deportivo La Guaira en el Estadio Olímpico de la UCV (Venezuela).

miércoles 27 de mayo a las 21.30 vs. Bolívar en el Estadio Hernando Siles (Bolivia).

Independiente Rivadavia está en la cima de su grupo con 10 puntos. Su perseguidor inmediato es Bolívar con 5, mientras que Deportivo La Guaira suma 3 y Fluminense tiene 2. Por eso, el conjunto mendocino - ya clasificado a los octavos de final del certamen internacional - buscará asegurarse el primer puesto.

Además, deberá enfrentar a Tigre por los 16avos de final de la Copa Argentina, aunque por el momento no están confirmadas ni la sede ni la fecha. En caso de avanzar, se medirá en octavos de final con el ganador del cruce entre River Plate y Aldosivi.