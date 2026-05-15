Estudio indica que los hombres serían peores para el clima que las mujeres

Mientras que ciertos productos ecológicos suelen recibir una etiqueta de feminidad, los sectores vinculados a la alta producción de carbono permanecen bajo una fuerte influencia masculina.

Diferencias entre hombres y mujeres

cambio climatico.avif Los esfuerzos para terminar con el cambio climático siguen adelante, pero sus efectos ya son devastadores.

Los datos obtenidos en Francia durante el año pasado mostraron cifras concretas sobre este fenómeno. El estudio detectó que el sector masculino emitió cerca de 5.8 toneladas de carbono anuales solo mediante la comida y los traslados.

Por el contrario, la población femenina alcanzó las 4.3 toneladas en el mismo periodo. La ciencia atribuyó esta brecha principalmente al elevado consumo de carne roja y al uso frecuente de vehículos motorizados de gran tamaño.

La investigación también exploró el factor psicológico detrás del cambio climático. Según las encuestas procesadas, los hombres manifestaron una menor preocupación por el calentamiento global.

Algunos sectores masculinos incluso mostraron postulados de negación cuando sintieron que las políticas ambientales desafiaban su identidad personal. Este comportamiento dificulta la aplicación de medidas de mitigación efectivas en hogares con altos ingresos.

El porqué que da el estudio

cambio climatico.webp Los hombres tienen más presencia en industrias contaminantes.

La influencia de los hombres sobre el cambio climático también sucede en el ámbito corporativo y político. La ciencia advirtió que los cargos de mayor jerarquía en empresas de petróleo, gas y minería pertenecen mayoritariamente a varones.

Estas posiciones de poder definen el rumbo de proyectos de infraestructura que determinan el futuro del planeta. Las decisiones sobre qué plantas de energía cerrar o qué subsidios otorgar dependen de estas estructuras tradicionales.

El estudio aclaró que estas tendencias no afectan a toda la población masculina por igual. El problema se concentra en sectores de alto poder adquisitivo del norte global. Los investigadores propusieron crear nuevas formas de identidad que no dependan del dominio sobre la naturaleza.

De esta manera, las mujeres y los varones podrían colaborar en estrategias de conservación que resulten más equitativas para la salud de los ecosistemas mundiales.