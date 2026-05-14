¿Por qué le quitaron un gol a Messi?: la drástica decisión de la MLS tras el triunfo de Inter Miami

La jugada de la polémica con Lionel Messi como protagonista

El hecho ocurrió a los 88 minutos del segundo tiempo cuando Lionel Messi ejecutó una acción ofensiva que terminó con la pelota dentro de la red, provocando el festejo inmediato de sus compañeros ante lo que parecía ser su tercera conquista de la noche en Ohio. En un principio, el tanto fue adjudicado al astro rosarino, alimentando la narrativa de otra actuación histórica bajo el mando de Hoyos.

Sin embargo, tras el pitazo final, la oficina de estadísticas de la MLS emitió un comunicado rectificando la autoría del quinto gol. La liga determinó que el disparo de Messi sufrió un desvío determinante en el arquero Roman Celentano, por lo cual el tanto fue registrado oficialmente como un gol en contra. De esta manera, la decisión dejó el registro del campeón del mundo con un doblete en lugar del hat-trick.

La determinación se basa en que el toque del guardameta local fue lo que finalmente impulsó la pelota hacia el arco, invalidando la intención directa de gol. A pesar de que la jugada nació de los pies del capitán, el criterio de la liga fue estricto al considerar que, sin la intervención involuntaria del portero, el desenlace podría haber sido diferente.

Comunicado MLS La MLS informó que el gol no fue de Lionel Messi.

Sin embargo, tras el pitazo final, la oficina de estadísticas de la MLS emitió un comunicado rectificando la autoría del quinto gol. La liga determinó que el disparo de Messi sufrió un desvío determinante en el arquero Roman Celentano, por lo cual el tanto fue registrado oficialmente como un gol en contra. De esta manera, la decisión dejó el registro del campeón del mundo con un doblete en lugar del hat-trick.

La decisión impactó en las estadísticas de Lionel Messi

Comunicado MLS La MLS informó que el gol no fue de Lionel Messi.

Esta modificación no es un detalle menor para el argentino, quien pelea por los premios individuales de la temporada 2026. Al restarse este tanto, Messi permanece con dos goles en este encuentro, sumándose a los aportes de Mateo Silvetti (78') y Germán Berterame (83').

A pesar de la quita del tanto en los escritorios, la actuación de Messi fue calificada como sobresaliente. Además de sus dos tantos legítimos, sumó una asistencia para el gol de Berterame, consolidándose como el motor de un Inter Miami que pelea los primeros puestos de la Conferencia Este de la MLS.

Lionel Messi llegó a los 909 goles en 1.153 partidos; además alcanzó las 412 asistencias. En cuanto a su desempeño en el Inter Miami, tiene 89 tantos en 102 encuentros. En la lucha por llegar a los 1.000 goles está a 62 goles de Cristiano Ronaldo, quien tiene 971 en 1.321 partidos.