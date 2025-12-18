Adiós al cargador tradicional: la tendencia que repone la batería del celular cuando no hay luz

Uno de los destacados, y que se dice incluso que puede reemplazar al cargador original en el futuro, son los cargadores solares portátiles, que ofrecen una independencia total del sistema eléctrico.

Los modelos más prácticos de esta tendencia combinan un pequeño panel solar con una batería interna. Esto permite almacenar la energía generada durante las horas de sol y utilizarla para cargar el celular por la noche, independientemente de si tienes energía eléctrica o no.

cargadores, tendencia Estos cargadores pueden usarse más allá de la energía eléctrica.

Como si fuese poco, este tipo de cargador suele ser ligero, plegable y resistente, ideal para transportar y para, por ejemplo, utilizar en viajes y acampadas.

Cómo cargar el celular cuando no hay luz en casa

Si te quedaste sin luz en casa, quieres cargar la batería de tu celular y no tienes este tipo de cargador, puedes recurrir a distintos hábitos con los que puedes cumplir este objetivo:

Laptop/Notebook: conecta el celular al puerto USB de tu computadora portátil. Es útil, pero consume la batería de la laptop.

de la laptop. Auto: usa el puerto USB o el encendedor de 12V. Mantén el motor encendido para no descargar la batería del auto.

Además de esto, puedes realizar una serie de hábitos que te ayudan a preservar la vida de tu batería, como el modo de bajo consumo, la reducción del brillo y el uso del modo avión en algunos momentos.