Cómo coser un enterito de tela para bebé: con un truco de hilos muy sencillo

Truco de costura: cómo puedo coser un enterito de tela para mi bebé
Para realizar ropa de bebé siempre es importante elegir bien las telas, teniendo en cuenta la piel de los más pequeños, los roces y los elásticos que pueden lastimarlos. Lo ideal es usar tela de algodón suave, natural, absorbente y transpirable.
El algodón, el jersey, el piqué y el lino son buenas opciones para un truco de costura de verano. Busca tejidos hipoalergénicos y, al comprar ropa hecha, siempre hay que lavarla antes de ponérsela al bebé.
Para realizar este truco de costura en casa, puedes usar un algodón de verano estampado o liso. También vas a necesitar máquina de coser, hilo, aguja, moldes y tijeras. En el tutorial del truco puedes ver mejor el paso a paso.
- Para comenzar con este truco de ropa, realiza los moldes de papel teniendo en cuenta las medidas del bebé.
- Marca las telas colocando los moldes por encima y realizando el contorno con un lápiz de tela o tiza.
- Una vez que tienes las telas cortadas, la puedes empezar a unir las piezas del enterito. En el truco se ve mucho mejor el procedimiento.
- Coloca cinta albies en los bordes para dar un acabado delicado y aplica los botones o cierres que lleve el proyecto y lo que te sea más gustoso. Así de fácil obtienes un enterito para bebé muy bonito y cómodo.
Consejos sencillos para empezar a coser en casa
- Lo primero y principal para coser en casa es tener un costurero bien preparado, ordenado y completo. Nunca deben faltar unas buenas tijeras de costura, hilos de varios colores, agujas con diferentes medidas, alfileres, papel para molde, lápiz y regla.
- Un paso de costura que todos evitamos o ignoramos es el hilvanado. Hilvanar es realizar una costura a mano ancha, que se pueda descoser fácil, para fijar las telas y ver cómo queda el truco antes de hacer la costura real.
- Utiliza la plancha para coser. Si planchas las telas antes de cortarlas o mientras las coses para poder fijar las costuras, la ropa queda mucho más prolija. Lo mismo con el lavado de las telas de algodón o tejidos que se achican con el agua, lo mejor es mojarlas antes de cortarlas.
- Revisa y limpia tu máquina de coser con cierta frecuencia. La pelusa que se acumula en el interior de la máquina y el exceso de uso, hacen que el aparato pierda aceite y movilidad.