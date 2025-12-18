Cómo coser un enterito de tela para bebé: con un truco de hilos muy sencillo

ropa de bebé Coser la ropa para tu bebé es una actividad divertida y muy creativa.

Truco de costura: cómo puedo coser un enterito de tela para mi bebé

Para realizar ropa de bebé siempre es importante elegir bien las telas, teniendo en cuenta la piel de los más pequeños, los roces y los elásticos que pueden lastimarlos. Lo ideal es usar tela de algodón suave, natural, absorbente y transpirable.

El algodón, el jersey, el piqué y el lino son buenas opciones para un truco de costura de verano. Busca tejidos hipoalergénicos y, al comprar ropa hecha, siempre hay que lavarla antes de ponérsela al bebé.