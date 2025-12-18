Cómo limpiar la paleta de sombras para ojos: con un truco facilísimo

Muchos brotes de acné y obstrucciones en los poros de la piel se producen cuando las brochas están contaminadas. Lo mismo ocurre con algunas infecciones oculares o brotes en los labios cuando no desinfectamos el maquillaje o lo compartimos con otras personas.

La paleta de sombras o las sombras de ojos se suelen llenar de polvo generado por el propio maquillaje, excepto las sombras en crema. Para limpiar este tipo de maquillaje sin tocar ni ensuciar la sombra que aún no usas, puedes recurrir a un truco.

Con un truco muy fácil: cómo limpiar la paleta de sombras

Para limpiar la paleta de sombras solo necesitas un truco y dos materiales: una toallita húmeda y un pote de crema plano o liso. A continuación te comparto el video de este truco para que puedas seguirlo mejor.

Cubre el pote de crema cerrado con una toallita húmeda. Luego solo tienes que pasarlo por la paleta de maquillaje para retirar el polvo y la mugre. Lo bueno de este truco es que la toalla no toca las sombras y limpia muy bien el plástico que las rodea.

¿Cómo y cada cuánto hay que limpiar y desinfectar el maquillaje?

Para limpiar los maquillajes sin dañarlos, lo mejor es usar alcohol isopropílico diluido en agua.

Prepara una solución de 70% alcohol y 30% agua en un recipiente pulverizador y rocía levemente los labiales, lápices, rizador, esponjas y brochas. Deja que el maquillaje y los elementos se sequen muy bien antes de guardarlos, para evitar hongos.

lavar maquillaje Es importante limpiar el maquillaje con frecuencia, sobre todo si lo utilizas a diario.

También es importante limpiar y desinfectar bien el portacosméticos donde guardas el maquillaje, los espejos y estuches. El alcohol es el mejor desinfectante para este tipo de productos, aunque también puedes usar un poco de vinagre blanco.