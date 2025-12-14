Cómo limpiar las manchas de mate del mantel: con dos ingredientes

A nadie le gusta limpiar la casa, menos cuando se trata de manchas complejas que no salen con nada. Algunos alimentos, productos e ingredientes, dejan marcas en las telas, marcas que no siempre salen al primer lavado.
Cuando pensamos en costumbres, tradiciones y alimentos argentinos, vienen a nuestra mente imágenes de un buen mate, un asado, unas facturas, empanadas y un pote de dulce de leche.
El mate es cultura e historia, pero también puede ser un problema cuando cae encima del mantel blanco, dejándolo todo verde y sucio.
Cómo puedo limpiar las manchas de mate en el mantel y la ropa
El mate deja muchas manchas porque tiene pigmentos naturales y taninos que se adhieren a las tejas, como el ácido clorogénico. Para limpiar las manchas de mate del mantel solo necesitas dos ingredientes: bicarbonato de sodio y vinagre blanco.
Coloca el mantel en un balde con agua tibia y vinagre blanco. Déjalo en remojo por unos 20 minutos. Retira el mantel y espolvorea bicarbonato de sodio por encima de la mancha para profundizar la limpieza. Enjuaga el mantel y refriega la mancha de mate. Estos ingredientes blanquean y remueven las marcas verdes en su totalidad.
Una breve historia del mate
El mate es una bebida cargada de historia y cultura, presente en cada recuerdo y momento argentino. El mate nace con los guaraníes, quienes utilizaban la yerba mate como bebida, objeto de culto y moneda de cambio. Para este pueblo, la yerba mate no era una simple planta, sino un regalo de los dioses.
Años más tarde, los conquistadores difundieron el consumo y beneficio del mate al resto del continente, al igual que los Jesuitas se encargaron de llevar el cultivo a las tierras por medio de sus misiones.
Tanta es la importancia de la industria yerbera, que de hecho existen algunas películas argentinas antiguas que relatan cómo era la producción en la época de auge, a qué se enfrentaban los trabajadores y cuál era el precio a pagar. Ejemplo de ello son "Las aguas bajan turbias" y "Prisioneros de la tierra".
En la actualidad, el mate es una bebida natural ampliamente consumida en Latinoamérica, particularmente en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Los argentinos consumimos en promedio 6 kilos de yerba mate al año por persona.
Argentina se encuentra en el segundo puesto en el ranking de los países que toman más mate a nivel mundial, terna encabezada por Uruguay. El mate no solo proporciona beneficios y propiedades al organismo, es una infusión natural que reúne, acompaña y crea recuerdos únicos.
Tanta es la importancia del mate y la yerba que cada 30 de noviembre se festeja el Día Nacional del Mate en honor al nacimiento del caudillo guaraní Andrés Guacurari y Artigas.