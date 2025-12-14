Cómo limpiar las manchas de mate del mantel: con dos ingredientes

mate Si las manchas de mate no se limpian a tiempo, pueden dejar marca permanente.

Cómo puedo limpiar las manchas de mate en el mantel y la ropa

El mate deja muchas manchas porque tiene pigmentos naturales y taninos que se adhieren a las tejas, como el ácido clorogénico. Para limpiar las manchas de mate del mantel solo necesitas dos ingredientes: bicarbonato de sodio y vinagre blanco.

Coloca el mantel en un balde con agua tibia y vinagre blanco. Déjalo en remojo por unos 20 minutos. Retira el mantel y espolvorea bicarbonato de sodio por encima de la mancha para profundizar la limpieza. Enjuaga el mantel y refriega la mancha de mate. Estos ingredientes blanquean y remueven las marcas verdes en su totalidad.

vinagre y bicarbonato El vinagre remueve las marcas verdes y el bicarbonato absorbe los pigmentos del mate.

Una breve historia del mate

El mate es una bebida cargada de historia y cultura, presente en cada recuerdo y momento argentino. El mate nace con los guaraníes, quienes utilizaban la yerba mate como bebida, objeto de culto y moneda de cambio. Para este pueblo, la yerba mate no era una simple planta, sino un regalo de los dioses.

Años más tarde, los conquistadores difundieron el consumo y beneficio del mate al resto del continente, al igual que los Jesuitas se encargaron de llevar el cultivo a las tierras por medio de sus misiones.

Tanta es la importancia de la industria yerbera, que de hecho existen algunas películas argentinas antiguas que relatan cómo era la producción en la época de auge, a qué se enfrentaban los trabajadores y cuál era el precio a pagar. Ejemplo de ello son "Las aguas bajan turbias" y "Prisioneros de la tierra".

yerbatales El mate, junto con el café, es una de las bebidas más consumidas en el país.

En la actualidad, el mate es una bebida natural ampliamente consumida en Latinoamérica, particularmente en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Los argentinos consumimos en promedio 6 kilos de yerba mate al año por persona.

Argentina se encuentra en el segundo puesto en el ranking de los países que toman más mate a nivel mundial, terna encabezada por Uruguay. El mate no solo proporciona beneficios y propiedades al organismo, es una infusión natural que reúne, acompaña y crea recuerdos únicos.

Tanta es la importancia del mate y la yerba que cada 30 de noviembre se festeja el Día Nacional del Mate en honor al nacimiento del caudillo guaraní Andrés Guacurari y Artigas.