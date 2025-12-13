El truco para lavar una olla o sartén sin que se dañe el teflón

El teflón, o politetrafluoroetileno (PTFE), es un recubrimiento que impide que los alimentos se peguen durante la cocción. Sin embargo, es sensible a utensilios abrasivos, temperaturas extremas y productos químicos fuertes. Si se raya o deteriora, no solo pierde su función, sino que también puede liberar sustancias nocivas si se sobrecalienta.

Uno de los errores más frecuentes al lavar una olla o sartén de teflón es utilizar esponjas de acero o detergentes abrasivos. Esto genera pequeñas ralladuras que con el tiempo se profundizan y destruyen el antiadherente.

El truco de limpieza para cuidar tu olla o sartén

El método más recomendado por los especialistas en limpieza delicada es simple pero eficaz:

Lavar olla Sin embargo, lavar este tipo de material puede ser un trabajo arduo e imposible

Dejar enfriar la sartén antes de lavarla. Nunca ponerla bajo agua fría recién salida del fuego. Llenarla con agua tibia y unas gotas de detergente suave. Dejarla reposar 10 minutos para que los restos de comida se ablanden. Usar una esponja suave o paño de microfibra para frotar con movimientos circulares. Enjuagar con agua tibia y secar con un trapo limpio o dejar escurrir naturalmente.

Si algún alimento se ha adherido, no hay que raspar el material. En su lugar, se recomienda hervir un poco de agua con vinagre dentro de la sartén durante unos minutos. Esto afloja los residuos y permite retirarlos fácilmente sin dañar la calidad de la olla o sartén.

Tips adicionales para prolongar la vida del teflón

Ollas y sartenes Lo cierto es que con algunos trucos de cuidado y limpieza tus utensilios de cocina durarán miles de años

Te recomendamos los siguientes consejos para lavar tus sartenes y ollas con teflón: