El truco para lavar una olla o sartén sin que se dañe el teflón

Desde la antigüedad, se han probado distintos materiales para cocinar, desde el cobre hasta el acero y el aluminio. Pero no fue hasta los años 60 cuando se descubrió que el teflón podía recubrir una olla o sartén. Sin embargo, es un material que se daña fácilmente y su limpieza es compleja, aunque este truco lo solucionará en segundos.
Lavar correctamente una sartén de teflón es clave para mantener su vida útil y evitar que pierda su capacidad antiadherente. Muchos cometen errores que arruinan este material en pocos meses. Así que este es el truco definitivo para limpiarlas sin dañarlas y que tus utensilios de cocina duren por miles de años.
Por qué el teflón requiere cuidados especiales
¿Quién no ha experimentado la frustración de ver cómo los alimentos se pegan obstinadamente a la sartén? Parece algo inevitable, y muchas veces la mejor opción es usar objetos de buena calidad y con teflón. Y claro, son carísimos. Por eso es muy importante saber cuidarla si es que tienes una.
El teflón, o politetrafluoroetileno (PTFE), es un recubrimiento que impide que los alimentos se peguen durante la cocción. Sin embargo, es sensible a utensilios abrasivos, temperaturas extremas y productos químicos fuertes. Si se raya o deteriora, no solo pierde su función, sino que también puede liberar sustancias nocivas si se sobrecalienta.
Uno de los errores más frecuentes al lavar una olla o sartén de teflón es utilizar esponjas de acero o detergentes abrasivos. Esto genera pequeñas ralladuras que con el tiempo se profundizan y destruyen el antiadherente.
El truco de limpieza para cuidar tu olla o sartén
El método más recomendado por los especialistas en limpieza delicada es simple pero eficaz:
- Dejar enfriar la sartén antes de lavarla. Nunca ponerla bajo agua fría recién salida del fuego.
- Llenarla con agua tibia y unas gotas de detergente suave.
- Dejarla reposar 10 minutos para que los restos de comida se ablanden.
- Usar una esponja suave o paño de microfibra para frotar con movimientos circulares.
- Enjuagar con agua tibia y secar con un trapo limpio o dejar escurrir naturalmente.
Si algún alimento se ha adherido, no hay que raspar el material. En su lugar, se recomienda hervir un poco de agua con vinagre dentro de la sartén durante unos minutos. Esto afloja los residuos y permite retirarlos fácilmente sin dañar la calidad de la olla o sartén.
Tips adicionales para prolongar la vida del teflón
Te recomendamos los siguientes consejos para lavar tus sartenes y ollas con teflón:
- Siempre retira todos los restos de comida que sean posibles antes de lavarlos.
- Si tiene mucha grasa, pasa sobre la superficie una toalla de papel para que la absorba antes de llevar el sartén al lavaplatos.
- Evita utilizar cubiertos de acero inoxidable para cocinar sobre la superficie, prefiere los utensilios de madera, silicona o plástico.
- Una vez que termines de cocinar, deja enfriar el sartén u olla por completo antes de comenzar a limpiarlo, esto es fundamental para evitar que se deforme.
- Si la basura o restos aún está muy pegada, coloca un poco de agua en el sartén, llévalo al fuego y deja hervir un par de minutos, finalmente limpia con una esponja suave y lavaloza.
- Nunca utilices materiales abrasivos para limpiar el teflón, esto solo conseguirá que se raye. Para eso se recomienda el uso de esponjas especializadas que no rayan.