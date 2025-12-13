Pone a prueba este truco y jamás se pegará la cáscara de los huevos duros al pelarlos

El truco definitivo para que la cáscara no se pegue

El truco para lograr huevos duros fáciles de pelar es el choque térmico inmediato. Consiste en sumergir los huevos calientes directamente en agua con hielo, apenas termina la cocción.

El paso a paso es fácil: coloca los huevos en una olla con agua fría y un chorrito de vinagre o una pizca de sal (esto ayuda a sellar microfisuras). Lleva la olla a hervor y contá 10 minutos para obtener un huevo duro clásico.

huevo duro Los huevos duros son uno de los alimentos más beneficiosos y, al mismo tiempo, versátiles en la cocina.

Después retira los huevos del agua caliente y pásalos de inmediato a un bowl con agua fría y cubos de hielo. Dejá reposar 5 minutos y ese cambio brusco de temperatura separa la membrana de la clara. Por último golpea suavemente la cáscara y pela desde la parte más ancha.

Además del choque térmico, hay pequeños métodos que pueden ayudar: