Pone a prueba este truco y jamás se pegará la cáscara de los huevos duros al pelarlos

Hay que tener mucha suerte para pelar un huevo y salga bien a la primera. Sin embargo, con este truco podrás hacerlo sin problemas

Martina Baiardi
Martina Baiardi
Pelar un huevo duro debería ser una tarea sencilla, pero muchas veces la cáscara se adhiere y termina rompiendo la clara, arruinando su forma y haciendo perder tiempo. Esto no solo es molesto, sino que también puede deberse a un pequeño detalle en la cocción que la mayoría pasa por alto. Para ello hay un truco simple, económico y casero para evitarlo.

Por qué la cáscara se pega al huevo duro

La razón principal por la que la cáscara se adhiere es la frescura del huevo. Cuanto más fresco es, más difícil resulta pelarlo. Esto se debe a que la membrana interna está aún muy unida a la clara. Con el paso de los días, el pH del huevo cambia, la membrana se retrae y la cáscara se desprende con más facilidad.

Existen varias técnicas para pelar huevos duros sin que se rompan.

Además, hay otros factores que como la forma en que se cocina, el enfriado, el choque térmico entre el agua hirviendo y el agua fría y la ausencia de vapor o temperatura constante.

El truco definitivo para que la cáscara no se pegue

El truco para lograr huevos duros fáciles de pelar es el choque térmico inmediato. Consiste en sumergir los huevos calientes directamente en agua con hielo, apenas termina la cocción.

El paso a paso es fácil: coloca los huevos en una olla con agua fría y un chorrito de vinagre o una pizca de sal (esto ayuda a sellar microfisuras). Lleva la olla a hervor y contá 10 minutos para obtener un huevo duro clásico.

Los huevos duros son uno de los alimentos más beneficiosos y, al mismo tiempo, versátiles en la cocina.

Después retira los huevos del agua caliente y pásalos de inmediato a un bowl con agua fría y cubos de hielo. Dejá reposar 5 minutos y ese cambio brusco de temperatura separa la membrana de la clara. Por último golpea suavemente la cáscara y pela desde la parte más ancha.

Además del choque térmico, hay pequeños métodos que pueden ayudar:

  • Cocinar los huevos al vapor, en vez de hervidos.
  • Usar huevos que tengan entre 5 y 10 días, no recién comprados.
  • Agregar una cucharadita de bicarbonato al agua, para elevar el pH y despegar la membrana.

