¿Cómo hacer velas con limpiadores de piso y que la casa huela bien todo el año?

1 taza de limpiador de piso de lavanda (o del aroma que prefieras)

2 cucharadas de sal

4 sobres de grenetina

Frascos de vidrio limpios y vacíos

10 gotas de colorante de alimentos (esto debe coincidir con el aroma o color del limpiador, para que se vea mucho más vibrante)

Velas limpiadores Aprendé a hacer velas usando un poco de limpiador de piso.

El primer paso para poder hacer una vela con limpiadores de piso es diluir la grenetina en media taza de agua fría y revolver bien hasta que no queden grumos.

Deja reposar la grenetina en el agua durante 5 minutos hasta que espese. A continuación, mezcla la sal en media taza de agua hirviendo. Agrega la grenetina al agua con sal y revuelve bien.

El siguiente paso será agregar una taza del desodorante de piso que más te guste o del que tengas en casa. Luego coloca el colorante, y mezcla bien.

Coloca la mezcla en los tarros o vasos con ayuda de un embudo. Si notas espuma por encima, retírala con mucho cuidado con una cuchara. Después de que la mezcla se haya templado, coloca una mecha de cera en el centro.

Velas Usando una taza de limpiador de piso puedes crear una vela.

Una vez que que la mezcla haya enfríado por completo, te aconsejamos cortar el exceso de mecha. Tapa los frascos y refrigera por 4 horas. Y listo, a continuación podrás colocar estas velas en aquellos rincones de la casa que quieras que huelan bien.