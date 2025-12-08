No tires la cáscara de la naranja: puedes crear una ingeniosa vela para eliminar el mal olor en casa

Primero, debes cortar la naranja por la mitad de forma horizontal. Luego, con la ayuda de una cuchara, vacías cuidadosamente la pulpa de una de las mitades, asegurándote de no dañar ni arrancar el pequeño tallo blanco que se encuentra en el centro de la base.

Justamente, este es el que funcionará como la mecha de la vela. Una vez que tienes la cáscara vacía y con la médula intacta, secas ligeramente el interior para prepararla.

El siguiente paso es el de verter aceite vegetal dentro de la cáscara, asegurándote que el aceite cubra la base y empape a la mecha antes mencionada, aunque sin mojar la punta. El aceite actuará como el combustible de esta vela casera.

Finalmente, dejas que la mecha repose unos minutos para que se sature de aceite. Para encenderla, acercas la llama de un mechero o fósforo a la punta del tallo blanco. Puede requerir un poco de paciencia o varios intentos breves.

Una vez encendida, tendrás una excelente vela casera, ecológica y natural, con la que podrás perfumar tu hogar de un aroma cítrico y eliminar los malos olores.

Beneficios emocionales y mentales del olor a naranja