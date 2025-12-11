¿Amante de la pesca de truchas? El pueblo que debes visitar

El pueblo tiene apenas 350 habitantes. Las casas son de ladrillo o madera, con techos de chapa y chimeneas que humean desde abril hasta octubre. Hay una escuela-hostel, una comisaría, dos almacenes y un restaurante que solo abre en temporada alta. La plaza es chica y la iglesia está dedicada a la Virgen de Luján. En invierno el pueblo se cubre de nieve y en verano el sol quema fuerte a pesar de los 1.600 metros de altura.

varvarco pueblo La tranquilidad se respira en este pueblo de Neuquén.

El pueblo para pescar truchas

El nombre del pueblo es Varvarco, aunque muchos lo conocen también como Villa del Cura. Está sobre la margen norte del río Neuquén y justo enfrente empieza el río Varvarco que baja cristalino desde la cordillera. Lo que hace famoso a este pueblo entre unos pocos es la pesca de truchas: tanto el Neuquén como el Varvarco y el arroyo Trocomán son considerados por los pescadores expertos como algunos de los mejores ríos de mosca de toda la Patagonia norte.