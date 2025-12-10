El pueblo perdido camino a Mendoza que tiene 200 habitantes

En Puelches no hay hospedaje formal, pero cualquiera que llegue perdido termina invitado a dormir en alguna casa o en el salón del club. Los domingos se juntan a jugar cartas o a hacer tortas fritas. El paisaje es plano hasta donde alcanza la vista, y al atardecer el cielo se vuelve rojo intenso sobre el horizonte infinito.

pueblo puelches El pueblo de Puelches es casi fantasmagórico.

La fiesta más importante es el 19 de marzo, por San José: misa, desfile de gauchos y un asado comunitario que reúne a gente de todos los puestos cercanos. El resto del año reina el silencio, roto solo por el viento y, de vez en cuando, el ruido de un camión que cruza rumbo a Mendoza o Neuquén.

Puelches es uno de esos pueblos que sobrevive porque sus habitantes no se quieren ir. No tiene paisajes espectaculares ni ruinas históricas, solo campo abierto, gente dura y la sensación de estar realmente en el medio de la nada argentina. El turista que pasa una noche ahí entiende que hay lugares que no necesitan más que seguir existiendo para tener sentido.