El pueblo con 250 habitantes ideal para pescar en lagos de la Patagonia

En Río Pico no hay grandes atractivos turísticos famosos. Lo que sí hay son varios lagos cercanos ideales para pescar truchas, caminos para caminatas o cabalgatas, y mucha tranquilidad. Hay un camping municipal, algunas cabañas y un par de hospedajes familiares. La gente vive principalmente de la ganadería, la producción de lana y, en los últimos años, del turismo rural que va creciendo de a poco.

pueblo rio pico 2 El pueblo que muchos visitan tan sólo para pescar.

Muchos visitantes llegan por recomendación de amigos o porque buscan un lugar sin ruido ni multitudes para tirar la caña. Otros pasan por casualidad cuando viajan entre Esquel y Coyhaique. Quienes se quedan unos días suelen volver, porque el pueblo tiene esa calma que ya casi no se encuentra en otros lados de la Patagonia.

Río Pico no necesita ser conocido por todos. Con sus calles de tierra, su río de aguas transparentes y sus noches llenas de estrellas, es uno de esos pueblos donde el tiempo parece ir más despacio y la naturaleza sigue mandando.