El pueblo que tiene las ruinas turísticas más desconocidas del país

Ubicado a 80 kilómetros al norte de Santa Fe capital, tiene un clima subtropical húmedo, con 1.200 milímetros de lluvia anual y una media de 22° de temperatura.

pueblo cayasta El pueblo es conocido como la antigua Santa Fe.

En el pueblo se destacan las ruinas de Santa Fe la Vieja, excavadas desde 1889 y restauradas en 2010, que revelan 200 artefactos coloniales como balas de mosquete y cerámicas guaraníes. En tanto que para los turistas amantes de la naturaleza, el río San Javier forma esteros con 150 especies de aves, incluyendo el yacaré overo en recuperación desde 2015 por el Programa de Fauna Provincial.

Cayastá es un destino fundacional en Santa Fe, donde ruinas de 1573 y ríos narran el nacimiento provincial. Sus 25.000 visitantes anuales, recreaciones coloniales y esteros de yacarés lo coronan como el pueblo para revivir la historia litoral, regresando con el rumor del río y el polvo de las ruinas en las botas.