No es Merlo: el pueblo de San Luis ideal para pasar un fin de semana largo

Ubicado a 120 kilómetros al oeste de San Luis capital, La Carolina tiene un clima templado de montaña, con 600 mm de lluvia anual y una media de 16 °C, crea un microclima "de ozono puro", ideal para el 95% de ocupación hotelera en fines de semana largos.

pueblo la carolina 3 El pueblo está ubicado a poca distancia de San Luis capital.

Sus dotes turísticos centran en el Museo Histórico Minero que exhibe 1.200 herramientas de fundición y monedas acuñadas en 1820, el Laberinto de las Piedras que fue formado hace 50 millones de años por erosión volcánica y el cerro Tomolasta que ofrece un mirador a 1.800 metros con vistas a 7 diques provinciales.

La Carolina es un destino colonial en San Luis, donde laberintos rocosos y minas del siglo XVIII narran la epopeya serrana. Sus 8.000 visitantes anuales, premio OMT 2023 y fiesta minera lo coronan como el pueblo más lindo de Argentina, regresando con el eco de la fundición y el ozono en los pulmones.