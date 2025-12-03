No es Merlo: el pueblo de San Luis ideal para pasar un fin de semana largo

Argentina alberga pueblos donde las sierras se elevan como guardianes eternos y un laberinto de rocas invita a perderse en leyendas comechingonas. Mientras Merlo y Potrero de los Funes capturan el turismo serrano de San Luis, este lugar se erige como el diamante oculto para quienes buscan un enclave de paz absoluta con arquitectura colonial intacta.
La Carolina, en la provincia de San Luis, con 300 habitantes, fue elegido en 2023 como uno de los pueblos más lindos del mundo por la Organización Mundial del Turismo (OMT), el único de Argentina en la lista de 55 globales.
El pueblo de San Luis ideal para un fin de semana largo
Fundado el 20 de abril de 1593 por el capitán español Jerónimo Luis de Cabrera como "San Luis de Loyola Nueva Medina", el pueblo se renombró "La Carolina" en 1852 en honor a Carolina de Borbón, esposa del gobernador. En 2023, la OMT lo premió por su "arquitectura colonial preservada y sostenibilidad serrana", destacando sus 150 construcciones de adobe del siglo XVIII que forman el 90% del casco histórico.
Ubicado a 120 kilómetros al oeste de San Luis capital, La Carolina tiene un clima templado de montaña, con 600 mm de lluvia anual y una media de 16 °C, crea un microclima "de ozono puro", ideal para el 95% de ocupación hotelera en fines de semana largos.
Sus dotes turísticos centran en el Museo Histórico Minero que exhibe 1.200 herramientas de fundición y monedas acuñadas en 1820, el Laberinto de las Piedras que fue formado hace 50 millones de años por erosión volcánica y el cerro Tomolasta que ofrece un mirador a 1.800 metros con vistas a 7 diques provinciales.
La Carolina es un destino colonial en San Luis, donde laberintos rocosos y minas del siglo XVIII narran la epopeya serrana. Sus 8.000 visitantes anuales, premio OMT 2023 y fiesta minera lo coronan como el pueblo más lindo de Argentina, regresando con el eco de la fundición y el ozono en los pulmones.