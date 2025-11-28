El pueblo casi desconocido de menos de 200 habitantes y que consideran el paraíso de Córdoba

La primera chalet, "Casa Müller", se construyó en 1892 con madera traída de los Alpes, y el pueblo creció con un plan urbano inspirado en los Alpes suizos, incluyendo balcones floridos obligatorios por ordenanza municipal desde 1910.

Ubicado a 90 kilómetros al noroeste de Córdoba capital, Villa Berna se accede por la ruta provincial 17 en un trayecto de una hora y media que serpentea el Valle de Punilla con vistas al Cerro Uritorco. El pueblo se despliega en un semicírculo de 12 chalets restaurados, la Plaza Suiza con fuente de mármol importado en 1905 y 60 viviendas censadas (el 40% vacacionales).

pueblo villa berna 2 Villa Berna, un pueblo especial de Córdoba.

Sus dotes turísticos brillan en la Casa del Inmigrante, chalet de 1895 con 5 habitaciones que alberga el Museo del Emigrante Suizo, exhibiendo 150 herramientas de tallado y diarios de los pioneros.

El Reloj del Pueblo, una torre de 10 metros erigida en 1920 con mecanismo suizo importado, marca las horas con melodías alpinas y es el único reloj público de Córdoba que reproduce el "Ranz des Vaches" (canción tirolesa de pastoreo). En octubre, la Fiesta de la Inmigración Suiza congrega 5.000 personas con danzas y ferias de quesos artesanales, el evento cultural más pequeño pero con la mayor proporción de visitantes internacionales que lo tiene este pueblo.