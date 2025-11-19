El pueblo fronterizo con una isla que te hará dudar si estás en Argentina o en Brasil

El dato geográfico que lo hace irrepetible: la Isla Brasilera que está situada en el río Uruguay frente al pueblo. El límite internacional deja 80-220 metros de territorio argentino en la isla según la medición oficial argentino-brasileña de 2021. Brasil la administra de facto desde 1960, pero Argentina nunca renunció a la soberanía; es el único caso de isla compartida en Sudamérica continental. Desde Alba Posse se ve la bandera brasileña a menos de 300 metros.

pueblo alba posse 3 El pueblo está en la frontera con Brasil.

El pueblo vive literalmente de la frontera: el Paso Internacional Alba Posse – Porto Mauá tiene un puente inaugurado en 2016 que mueve 1.200 vehículos diarios y es el tercer cruce más usado entre Misiones y Rio Grande do Sul después de Bernardo de Irigoyen y Santo Tomé. El 68 % de los hogares declara ingresos por comercio fronterizo..

Alba Posse es el pueblo-isla en Misiones, donde la frontera se cruza caminando en 10 minutos y la soberanía se discute a la vista de todos. Su isla compartida, puente récord de tránsito vecinal y población envejecida que vive del intercambio diario lo convierten en el rincón más curioso del litoral argentino.