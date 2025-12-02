El pueblo que tiene el cablecarril más alto del mundo para sus turistas

Sus dotes turísticos giran en torno al cablecarril, con 13 estaciones restauradas que permiten hikes guiados de 4 horas y vistas al Nevado de Famatina. También tiene bodegas que producen millones de litros anuales de vino torrontés, con catas en viñedos.

El 40% de los turistas que recibe este pueblo son de Buenos Aires y Córdoba, con un 25% brasileño vía Ruta Nacional 40, según encuestas del Ente Norte 2024. El Cristo del Portezuelo es una estatua de 8 metros erigida en 1942 en el cerro homónimo que ofrece un mirador panorámico de 360° al valle y recibe 10.000 peregrinos en Pascua.

En febrero, la Fiesta Nacional del Torrontés congrega 20.000 personas con 50 bodegas participantes, el evento enoturístico más grande del NOA fuera de Salta.

Chilecito es un pueblo enológico en La Rioja, donde cablecarrieles históricos y viñedos nevados narran la epopeya minera. Sus 65.000 visitantes anuales, ocupación del 92% en feriados y fiesta del torrontés lo coronan como el pueblo para elevarse en historia y sabores, regresando con el eco del cable y el bouquet del vino en la memoria.