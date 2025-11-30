El museo de la Pachamama, un lugar único en el mundo dentro de un pueblo

Ubicado a 160 kilómetros al noroeste de San Miguel de Tucumán, Amaicha del Valle se despliega en la Plaza Belgrano con la Iglesia de Nuestra Señora de Belén, calles empedradas con murales quilmes y 1.100 viviendas censadas.

amaicha del valle pueblo 2 La cultura indígena se respira en este pueblo tucumano.

Sus dotes turísticos se centran en el Complejo Museístico Pachamama, inaugurado en 1990 y ampliado en 2022 con 15 salas temáticas que exhiben 2.500 artefactos diaguitas, desde quipus de 500 a.C. hasta cerámicas de la Pachamama. Este lugar recibe 25.000 turistas anuales y tiene el 60% en tours guiados por descendientes quilmes.

La conservación es impecable: el 70% del territorio municipal es zona protegida por la Ley de Bosques Nativos, con 300 especies de aves registradas en el Observatorio Astronómico de Amaicha. Sus 45.000 visitantes anuales, bodega ritual y festival de la Pachamama lo coronan como el pueblo para conectar con la tierra quilmes, regresando con ofrendas en el alma y el color del valle en los ojos.