El pequeño pueblo que el lugar del único marquesado registrado en Argentina

Yavi es un pueblo de apenas 300 vecinos en el extremo norte de Jujuy, a pocos kilómetros de la frontera con Bolivia y a 3.500 metros de altura, donde la puna comienza a fundirse con el altiplano.

Yavi fue, hace siglos, un punto clave en la ruta de la plata potosina. Por sus calles empedradas pasaron arrieros cargados de lingotes, soldados españoles y mensajeros incas mucho antes. La casa del Marqués de Tojo, abandonada y medio en ruinas, aún conserva los escudos nobiliarios y los rumores de túneles secretos que conectarían con la iglesia.

pueblo yavi 3 El pueblo tiene paisajes pintorescos del norte argentino.

Muchos turistas llegan a este pueblo buscando la famosa “puerta del sol” tallada en piedra que aparece en fotos misteriosas de Internet, pero se van sin encontrarla porque nadie les dice dónde queda exactamente. Otros vienen por el cementerio indígena lleno de apachetas y ofrendas a la Pachamama.

Quedarse una noche en el pueblo de Yavi es entender que hay lugares que no necesitan ser famosos para ser importantes. Basta caminar hasta el mirador al amanecer para comprender que este rincón olvidado del mapa guarda una belleza tan cruda y tan pura que no precisa de multitudes.