El joven de 14 años que salvó a su pueblo al construir un molino para generar electricidad

Entre manuales de ciencias, diagramas incompletos y libros donados por organizaciones extranjeras, el adolescente encontró una idea que parecía imposible para el contexto que lo rodeaba. Se trataba de construir un molino de viento capaz de producir electricidad.

William Kamkwamba (2)

En un país donde el 85% de la población rural vivía sin acceso a la energía, aquella intuición tenía la fuerza de una revelación. William comenzó a recolectar piezas de desecho: un ventilador viejo, un amortiguador oxidado, trozos de madera, cables desprendidos. Cada objeto servía. Cada intento fallido marcaba un nuevo camino. Mientras el pueblo perdía cosechas y esperanza, él ensamblaba su máquina como si el futuro dependiera de ese gesto mínimo.

Cuando el molino finalmente giró, una bombilla se encendió por primera vez. No iluminó solo una casa, iluminó una idea de posibilidad. William Kamkwamba no solo llevó electricidad a su familia, llevó una narrativa distinta a su país, una prueba silenciosa de que el ingenio también es una forma de resistencia.

Su torre, hecha de árboles delgados y reforzada con tornillos reutilizados, se erigió paso a paso. Lo que parecía un montón de desechos terminó convirtiéndose en viento convertido en luz.