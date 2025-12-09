Ni los habitantes de Entre Ríos conocen este pueblo dentro de ella

En el extremo noreste de la provincia de Entre Ríos, casi tocando el río Uruguay, hay un pueblo tan pequeño que la mayoría de los entrerrianos nunca oyó hablar de él. Para llegar hay que dejar la ruta provincial 14 a la altura de Chajarí, tomar la provincial 2 y después un camino de tierra que cruza plantaciones de citrus y eucaliptos durante 35 kilómetros. El asfalto desaparece y el polvo rojo cubre todo en verano; en invierno el barro hace que muchos prefieran no arriesgar el auto.{
El pueblo tiene poco más de 300 habitantes. Las casas están dispersas, separadas por quintas de naranjas y mandarinas. Hay una escuela primaria, una sala de primeros auxilios que abre tres días por semana, una iglesia sencilla y un solo almacén que también es bar. El colectivo escolar es el único transporte público; para cualquier otra cosa hay que tener vehículo propio o pedirle a algún vecino que lleve.
El pueblo totalmente desconocido
El nombre del lugar es Colonia San Justo, aunque todos lo llaman simplemente “La Colonia”. Fue fundado en 1906 por inmigrantes italos del Véneto y piamonteses que llegaron con la promesa de tierras fértiles. Todavía se escuchan palabras en dialecto entre los más viejos y muchas familias siguen haciendo su propia pasta y vino casero.
No hay atractivos turísticos organizados. Lo que sí hay son arroyos limpios para bañarse en verano, montes de espinillo donde se juntan a cazar vizcachas y, sobre todo, una paz que se siente apenas se cruza el cartel de bienvenida. Algunos fines de semana llegan parientes desde Buenos Aires o Rosario y se arman grandes asados bajo los paraísos.
La fiesta patronal es el 8 de agosto, día de San Justo: misa, procesión y baile hasta la madrugada con acordeón y guitarra. El resto del año el pueblo vive al ritmo del campo: cosecha de citrus entre abril y septiembre, siembra de soja después, y mucho mate en la vereda cuando cae el sol.
Colonia San Justo no figura en folletos ni tiene página web. Es uno de esos pueblos que existen porque sí, donde la gente se conoce desde la cuna y donde todavía se puede dormir con la puerta sin llave y despertarse con el canto de los horneros.