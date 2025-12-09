Ni los habitantes de Entre Ríos conocen este pueblo dentro de ella

No hay atractivos turísticos organizados. Lo que sí hay son arroyos limpios para bañarse en verano, montes de espinillo donde se juntan a cazar vizcachas y, sobre todo, una paz que se siente apenas se cruza el cartel de bienvenida. Algunos fines de semana llegan parientes desde Buenos Aires o Rosario y se arman grandes asados bajo los paraísos.

pueblo san justo 2 El pueblo de San Justo, casi desconocido dentro de Entre Ríos.

La fiesta patronal es el 8 de agosto, día de San Justo: misa, procesión y baile hasta la madrugada con acordeón y guitarra. El resto del año el pueblo vive al ritmo del campo: cosecha de citrus entre abril y septiembre, siembra de soja después, y mucho mate en la vereda cuando cae el sol.

Colonia San Justo no figura en folletos ni tiene página web. Es uno de esos pueblos que existen porque sí, donde la gente se conoce desde la cuna y donde todavía se puede dormir con la puerta sin llave y despertarse con el canto de los horneros.