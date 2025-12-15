Ni negro, ni rosa: el color de labial que hace los dientes más blancos y expresa autoconfianza

En el mundo del maquillaje, si hay una pieza importante es el labial, ya que transforma instantáneamente el rostro, eleva la confianza y la autoestima, y sirve como una poderosa herramienta de autoexpresión e individualidad. Como si fuera poco, puede potenciar otras partes de tu rostro en cualquiera sea la materia.
Para cumplir con este último objetivo, lo cierto es que el color es muy importante, ya que dependerá del que uses el tipo de cambio o beneficio que obtendrás.
El color de labial que hace los dientes más blancos y expresa autoconfianza
Sin entrar en rodeos, hay que decir que el color de labial que hace los dientes más blancos es el azul. Sucede que este es el opuesto al amarillo en el círculo cromático, y es por eso que crea un contraste que hace que tus dientes sean más luminosos.
Los labiales con base azul, como rojos oscuros, fucsias o tonos baya, crean un contraste que resalta la blancura natural de los dientes.
Como si esto fuese poco, los labiales con tonos fríos y vibrantes iluminan el rostro y dan vida, evitando que la piel se vea pálida o apagada.
Al usar este color de labial no solo que obtendrás estos beneficios, sino que también te diferenciarás del resto, ya que realmente no es algo muy común.
En contrapartida con lo planteado, los colores de labial a evitar si quieres blanquear tus dientes son el naranja, los tonos dorados y el coral, que acentúan el amarillo de los dientes y los hacen parecer más sucios de lo que son.
Cuándo es el día del labial y por qué
Como dato curioso, tienes que saber que el día del labial se celebra cada 29 de julio para honrar este icónico producto de belleza, un símbolo de expresión personal, confianza y empoderamiento femenino a lo largo de la historia.
Se eligió esta fecha porque a finales de julio, la marca Guerlain lanzó uno de los primeros labiales comerciales en formato de tubo retráctil en 1884, y desde 2016 se celebra de forma más oficial, todo impulsado por las redes sociales y la industria de la moda.