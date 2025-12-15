Ni negro, ni rosa: el color de labial que hace los dientes más blancos y expresa autoconfianza

Los labiales con base azul, como rojos oscuros, fucsias o tonos baya, crean un contraste que resalta la blancura natural de los dientes.

Como si esto fuese poco, los labiales con tonos fríos y vibrantes iluminan el rostro y dan vida, evitando que la piel se vea pálida o apagada.

labial azul, maquillaje El labial azul puede ayudarte a blanquear tus dientes.

Al usar este color de labial no solo que obtendrás estos beneficios, sino que también te diferenciarás del resto, ya que realmente no es algo muy común.

En contrapartida con lo planteado, los colores de labial a evitar si quieres blanquear tus dientes son el naranja, los tonos dorados y el coral, que acentúan el amarillo de los dientes y los hacen parecer más sucios de lo que son.

Cuándo es el día del labial y por qué

Como dato curioso, tienes que saber que el día del labial se celebra cada 29 de julio para honrar este icónico producto de belleza, un símbolo de expresión personal, confianza y empoderamiento femenino a lo largo de la historia.

Se eligió esta fecha porque a finales de julio, la marca Guerlain lanzó uno de los primeros labiales comerciales en formato de tubo retráctil en 1884, y desde 2016 se celebra de forma más oficial, todo impulsado por las redes sociales y la industria de la moda.