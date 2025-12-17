Encontraron otro militar muerto en un cuartel

En Corrientes, el militar fallecido fue identificado como Juan Javier Pereyra, quien tenía 48 años y una reconocida trayectoria en atletismo.

El suboficial, que era oriundo de Entre Ríos, vivía en el barrio militar de Monte Caseros trabajaba en el Regimiento de esa localidad del sur correntino.

Pereyra era buscado desde la tarde del martes en el predio militar y recién en la madrugada de este miércoles fue hallado muerto, con signos de ahorcamiento, en el Casino de Suboficiales del CEO.

Las causas del deceso son objeto de una investigación para determinar si Pereyra había tomado esa decisión o si hubo intervención de otra persona.

militar1 Misterio. Juan Javier Pereyra, militar del Ejército Argentino, apareció muerto y la justicia investiga las causas.

Especialistas de Gendarmería Nacional se encargaban de la recolección de pruebas y testimonios, dado que la muerte del suboficial se produjo en el ámbito de otra fuerza de seguridad federal.

Pereyra había nacido en la localidad entrerriana de San Jaime de la Frontera, vivió muchos años en la ciudad de Chajarí, donde fue árbitro de la Liga de Fútbol regional.

El Ejército Argentino informó que en el caso tomó intervención el Juzgado Federal de Paso de los Libres y la Fiscalía provincial de la ciudad de Monte Caseros, mientras comenzaron "las actuaciones administrativas correspondientes al ámbito militar".

