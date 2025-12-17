Cómo limpiar la bacha de la cocina usando un poco de limón: truco de limpieza efectivo

Lo primero que tienes que hacer es cubrir toda la superficie de la bacha con una capa de bicarbonato de sodio. Posteriormente, corta un limón por la mitad.

Con el limón, frotarás toda la bacha de la cocina, ya cubierta con bicarbonato, y es ahí donde puedes añadir el vinagre opcionalmente.

truco de limpieza bacha.jpg Con este truco casero, la bacha de tu cocina quedará como nueva.

Sea lo que sea que hagas, debes dejar actuar a los elementos por algunos minutos para que la suciedad se descomponga. Por último, enjuaga con abundante agua caliente.

Ya lo sabes, si quieres dejar la bacha de tu cocina como nueva, uno de los ingredientes a utilizar es el limón, que puede ser mezclado con bicarbonato y vinagre para potenciar su efecto.

Por qué espolvorear pimienta negra en la bacha de la cocina

Recomiendan poner pimienta negra en las tuberías para neutralizar malos olores de los desagües, actuar como repelente natural de insectos, ayudar a arrastrar residuos leves y eliminar la presencia de algunas bacterias.

El fuerte olor y el picor de la pimienta negra irritan las antenas y los sensores olfativos de hormigas y cucarachas, creando una barrera natural que las disuade de entrar en tu hogar por los desagües.

Las partículas finas de la pimienta negra pueden ayudar a "limpiar" las paredes internas de las tuberías al arrastrar pequeños residuos acumulados, y sus propiedades antimicrobianas contribuyen a controlar bacterias.

En este mismo sentido, este truco casero también puede servir para ayudar a eliminar los olores desagradables que provienen de las tuberías.