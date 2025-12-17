Ni secador de pelo, ni ténder: cómo secar la ropa en un día de lluvia de manera sencilla

Previo al realizar este truco, es clave que uses el centrifugado más rápido de tu lavadora. Si puedes, hazlo dos veces o añade una toalla seca para que absorba más agua.

Secar la ropa con ventilador acelera la evaporación al remover la capa de aire húmedo alrededor de las prendas, ahorra energía y dinero al no usar secadora, protege tejidos delicados del calor, reduciendo malos olores y arrugas en las prendas, entre muchos otros beneficios. Para realizarlo correctamente, debes seguir estos pasos:

Cuelga la ropa de manera horizontal, para que el secado arranque desde arriba. Deja espacio entre cada prenda. Si las amontonas, el aire no pasa y la humedad se queda. Separa la ropa por tamaño y tipo de tela. Las prendas más finas y pequeñas se secan antes, así que ubicarlas juntas acelera el proceso. Prendé el ventilador, pero asegúrate de que el aire no golpee de forma directa la ropa ni la haga volar.

ropa, dia de lluvia Con un ventilador, puedes secar tu ropa húmeda en pocos minutos.

La técnica, popularizada por el gurú de la limpieza japonés Izumi Onuki, permitirá que tu ropa quede lista para usar en cuestión de minutos, independientemente de la lluvia o la humedad que haya.

El truco de la toalla para secar la ropa

El truco de la toalla para secar la ropa consiste en usar una toalla seca para absorber gran parte de la humedad de las prendas, ya sea añadiéndola al centrifugado de la lavadora para que actúe como esponja durante el ciclo o enrollando la ropa alrededor de ella.

En lo previo al uso del ventilador, puedes utilizar este truco casero para evitar que la ropa salga húmeda y el secado sea mucho más efectivo.