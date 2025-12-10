Colocar una toalla húmeda encima del ventilador: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La toalla no debe tocar las aspas para evitar que el agua entre en contacto con el motor y cause un cortocircuito o una descarga eléctrica. Se puede colgar de una silla o una percha cerca del ventilador.

Como puedes ver, esta es una técnica sencilla y barata para bajar la temperatura ambiente aprovechando la física de la evaporación. De esta manera, podrás tener una casa mucho más fresca.

ventilador, truco Este truco casero puede aliviarte del calor en cuestión de poco tiempo, aunque debes tener cuidado al hacerlo.

Si este truco casero no funciona, hay una gran variedad de opciones que puedes utilizar para refrescar el aire de tu ventilador y pasar un verano más a gusto.

Cómo funciona este truco casero

Al mojar la toalla y colocarla detrás del ventilador, el aire que pasa a través de la humedad provoca que el agua se evapore. Justamente, es este proceso el que requiere de energía que toma en forma de calor del aire circundante y lo enfría.

El ventilador succiona este aire ya enfriado por la evaporación y lo empuja hacia la habitación, refrescando el espacio de manera sencilla y rápida.