El ventilador es uno de los aparatos más utilizados en los días de mayor calor, aunque por las altas temperaturas, su efectividad a veces queda completamente limitada. Para mejorarla e incluso potenciarla, puedes recurrir a un sencillo truco casero en el que solo necesitas una toalla.
Colocar una toalla húmeda encima del ventilador: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve
Este método casero y efectivo hace que el agua absorba el calor de tu casa, y el ventilador impulsará un aire más fresco, similar al del aire acondicionado. ¿Cómo realizarlo?
Por qué se recomienda colocar una toalla húmeda detrás del ventilador
Recomiendan colocar una toalla húmeda detrás del ventilador para enfriar el aire por un proceso llamado enfriamiento evaporativo, que es ideal en climas secos, aunque puede ser contraproducente en lugares húmedos.
La toalla no debe tocar las aspas para evitar que el agua entre en contacto con el motor y cause un cortocircuito o una descarga eléctrica. Se puede colgar de una silla o una percha cerca del ventilador.
Como puedes ver, esta es una técnica sencilla y barata para bajar la temperatura ambiente aprovechando la física de la evaporación. De esta manera, podrás tener una casa mucho más fresca.
Si este truco casero no funciona, hay una gran variedad de opciones que puedes utilizar para refrescar el aire de tu ventilador y pasar un verano más a gusto.
Cómo funciona este truco casero
Al mojar la toalla y colocarla detrás del ventilador, el aire que pasa a través de la humedad provoca que el agua se evapore. Justamente, es este proceso el que requiere de energía que toma en forma de calor del aire circundante y lo enfría.
El ventilador succiona este aire ya enfriado por la evaporación y lo empuja hacia la habitación, refrescando el espacio de manera sencilla y rápida.