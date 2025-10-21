Adiós al cargador: el tipo de tecnología que le dará batería infinita a tu celular

cargar celular Con las nuevas tecnologías en desarrollo dentro de unos años no será necesario cargar el celular con cargador.

En este sentido, hay hasta 4 tipos de batería en desarrollo en lo que respecta a la carga en celulares.

Cargar el celular con energía nuclear: aunque suene a ciencia ficción, la energía nuclear en miniatura ya es una realidad experimental. Se trata de pequeños generadores nucleares —conocidos como baterías de betavoltaica— que aprovechan la desintegración de isótopos radiactivos para generar electricidad de manera constante.

Principalmente, China y Estados Unidos están desarrollando microbaterias nucleares del tamaño de una moneda, capaces de alimentar un teléfono inteligente durante más de 50 años sin recargarse. Además, son seguras porque el material radiactivo está encapsulado y no emite radiación externa.

Carga por luz ambiental: otra tecnología que avanza rápidamente es la carga mediante células solares integradas en el propio teléfono móvil. Se trata de un dispositivo de lujo con una capa fotovoltaica invisible que le permite cargarse de forma automática al estar debajo de cualquier fuente de luz, ya sea natural o artificial.

Esto significa que el teléfono se cargaría automáticamente mientras se usa en una habitación iluminada o al sol, eliminando la necesidad de conectarlo a un enchufe.

monedas de energia nuclear Gracias a su durabilidad y resistencia, la batería nuclear (con tamaño de moneda) se perfila como una opción ideal para aplicaciones en entornos extremos donde las baterías convencionales sencillamente no son viables.

Carga inalámbrica a distancia: esta es una de las tecnologías más esperadas. Xiaomi, Samsung y Motorola están probando emisores de energía electromagnética que pueden cargar dispositivos a varios metros sin necesidad de cables ni bases de contacto. Emplea ondas de radio, láseres o una resonancia magnética, aunque su rendimiento actual no es muy alto.

Carga por movimiento: el cuerpo humano también podría convertirse en fuente de energía. Investigadores están desarrollando nanogeneradores piezoeléctricos que transforman el movimiento, como caminar o agitar el teléfono, en electricidad. Este sistema permitiría que el móvil recupere carga con cada movimiento del usuario, aprovechando la energía cinética que normalmente se desperdicia.

Si estas tecnologías logran integrarse en los próximos años, el simple hecho de cargar el teléfono enchufándolo podría desaparecer por completo. Las diversas tecnologías buscan crear un ecosistema autosuficiente, en el que la energía fluya de forma constante, invisible y limpia.