La posición que debes evitar al dormir para tener una postura sana, según un fisioterapeuta

Para tener una buena salud, uno de los factores es el de dormir adecuadamente. Sin embargo, hay una postura que debes evitar por las noches, ya que puede provocar altamente perjudicial desde el punto de vista fisiológico. Así lo confirmó el fisioterapeuta Rafael Perales.
Dormir bien por la noche permite que la mente y el cuerpo se regeneren, fortaleciendo el sistema inmunológico, mejorando la concentración y ayudando a mantener el equilibrio emocional.
La posición que debes evitar al dormir para tener una postura sana
Si bien el dormir boca abajo es una posición para muchos beneficiosa, lo cierto es que el especialista confirmó que fuerza las cervicales y puede provocar contracturas, dolor crónico y tensión muscular.
Sucede que dormir esta posición rompe también con la alineación natural de la columna vertebral, o que puede generar problemas en la espalda media y baja e incluso afectar a los hombros y brazos.
Descansar bien no depende únicamente de la postura. Los elementos que rodean el descanso son determinantes para lograr un sueño reparador y mantener una postura correcta. El colchón y tu almohada también tienen mucho que ver.
Como si lo dicho fuese poco, el dormir boca abajo también dificulta la expansión torácica, provocando que la respiración sea más superficial y reduciendo la oxigenación durante el sueño.
Todo esto provoca que el descanso no sea reparador y que al despertar se siente cansancio, irritabilidad y menor capacidad de concentración, así que ya sabes en qué posición no debes dormir.
Qué posición es mejor para dormir
La mejor posición general para dormir es de lado (cúbito lateral), especialmente el lado izquierdo, ya que alinea la columna, reduce ronquidos y reflujo, y mejora la digestión y circulación, entre otros beneficios.
Más allá de esta postura, se recomienda además introducir una almohada entre las rodillas para mantener la alineación de la columna. Por otro lado, dormir boca arriba es una buena opción.