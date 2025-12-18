La posición que debes evitar al dormir para tener una postura sana, según un fisioterapeuta

Sucede que dormir esta posición rompe también con la alineación natural de la columna vertebral, o que puede generar problemas en la espalda media y baja e incluso afectar a los hombros y brazos.

Descansar bien no depende únicamente de la postura. Los elementos que rodean el descanso son determinantes para lograr un sueño reparador y mantener una postura correcta. El colchón y tu almohada también tienen mucho que ver.

dormir, posicion Dormir boca abajo puede ser perjudicial.

Como si lo dicho fuese poco, el dormir boca abajo también dificulta la expansión torácica, provocando que la respiración sea más superficial y reduciendo la oxigenación durante el sueño.

Todo esto provoca que el descanso no sea reparador y que al despertar se siente cansancio, irritabilidad y menor capacidad de concentración, así que ya sabes en qué posición no debes dormir.

Qué posición es mejor para dormir

La mejor posición general para dormir es de lado (cúbito lateral), especialmente el lado izquierdo, ya que alinea la columna, reduce ronquidos y reflujo, y mejora la digestión y circulación, entre otros beneficios.

Más allá de esta postura, se recomienda además introducir una almohada entre las rodillas para mantener la alineación de la columna. Por otro lado, dormir boca arriba es una buena opción.