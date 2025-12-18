Corte de agua: qué departamento no tendrá servicio esta mañana

Esta cámara permitirá la distribución de la producción de agua potable desde las instalaciones de potabilización de Luján I y Potrerillos hacia la cuenca de Alto Godoy o Benegas, según la demanda, asegurando de esta manera una administración del sistema más segura y eficaz.

Además, el proyecto contempla la instalación de un sistema de macromedición de caudales producidos por los cinco establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza

Zonas y horarios afectados

AYSAM emitió un comunicado en redes sociales que el departamento de Malargue se interrumpirá el abastecimiento de agua potable en Barrio Municipal, entre Gneral Mosconi, 16 de noviembre, Anglat, Gabino Garcia y Salitral. El corte comenzó a las 8 y terminará a las 12.

Durante el corte del servicio: