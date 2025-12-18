Netflix lanzó 10 capítulos del romance glamoroso del año, con escenas osadas que desatan furor mundial

Emily en París ya estrenó su quinta temporada en Netflix y vuelve a posicionarse entre las series y películas más comentadas de la plataforma. Protagonizada por Lily Collins, la comedia romántica retoma la historia tras el final abierto de la temporada anterior y propone un giro narrativo que combina glamour, romance y nuevos desafíos profesionales.
En esta nueva entrega, la serie creada por Darren Star traslada parte de la acción a Italia. Aunque París sigue siendo el escenario principal, la trama incorpora momentos clave ambientados en Roma y Venecia, donde el personaje de Lily Collins enfrenta decisiones laborales y sentimentales que marcarán su futuro. Esta mezcla entre la vida francesa y la italiana le aporta frescura a una de las producciones más exitosas de Netflix.
Desde su estreno original en 2020, Emily en París se convirtió en un fenómeno dentro del catálogo de series y películas, logrando nominaciones a los premios Emmy y a los Globos de Oro, tanto por su propuesta como por la actuación de su protagonista. Con la temporada 5 ya disponible en Netflix, la serie reafirma su lugar como una de las comedias románticas más vistas y comentadas del streaming.
Netflix: de qué trata la serie Emily in Paris
La serie Emily en París centra su historia en Emily Cooper (Lily Collins), una ejecutiva de marketing de Chicago que es transferida inesperadamente a París cuando su jefa queda embarazada. Posteriormente, se encontró atrapada en un triángulo amoroso entre Gabriel (Lucas Bravo) y Alfie (Lucien Laviscount), pero la situación cambió sobre el final de la temporada 4.
El intento de Emily y Gabriel de darle una oportunidad a su romance terminó abruptamente. A partir de ahí, la protagonista siguió adelante con Marcello (Eugenio Franceschini), mientras Gabriel se dio cuenta de que quería luchar por ella. Emily, sin embargo, se había mudado a Roma y parecía comenzar su futuro con Marcello.
En la quinta temporada, con Emily ahora al frente de la agencia Grateau en Roma, enfrenta obstáculos en su carrera y desafíos sentimentales. Es un nuevo capítulo en su vida, que incluye escenarios en Venecia, Italia, a los que intentará adaptarse.
Su relación con Marcello se perfila como el eje central de la trama sentimental, aunque el triángulo amoroso con Gabriel y Alfie persistirá, alimentando la tensión narrativa en la que terminó la cuarta temporada.
Netflix: tráiler de Emily en París 5
Reparto de Emily en París, serie de Netflix
El elenco principal de la serie regresará en la quinta temporada de Emily en París:
- Lily Collins como Emily Cooper
- Eugenio Franceschini como Marcello
- Philippine Leroy Beaulieu como Sylvie Grateau
- Ashley Park como Mindy Chen
- Lucas Bravo como Gabriel
- Kate Walsh como Madeline Wheeler
- Samuel Arnold como Julien
- Bruno Gouery como Luc
- Lucien Laviscount como Alfie Peterson
- Paul Forman como Nicolas de Léon
- Melia Kreiling como Sofia Sideris
- Kevin Dias como Benoît
En esta entrega, Lucas Bravo regresa como Gabriel, el chef francés y exnovio de Emily; Lucien Laviscount como Alfie, el enamorado británico de la protagonista; y Eugenio Franceschini en el papel de Marcello, el nuevo interés amoroso italiano que marca un giro en la trama.
A su vez, se sumarán nuevas figuras al elenco que renovarán la trama de Emily en París: Bryan Greenberg como Jake, Michèle Laroque en el papel de Yvette y la reconocida actriz Minnie Driver, quien interpretará a la princesa Jane, amiga de Sylvie e integrante de la realeza.
Mientras tanto, Camille Razat no regresará como Camille, tras decidir adoptar un hijo y comenzar una nueva vida lejos de Gabriel.
Dónde ver la serie Emily en París, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Emily en París se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Emily en París se puede ver en Netflix.
- España: la serie Emily en París se puede ver en Netflix.