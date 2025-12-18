Netflix lanzó 10 capítulos del romance glamoroso del año, con escenas osadas que desatan furor mundial

emily en parís- temporada 5 (4)

Netflix: de qué trata la serie Emily in Paris

La serie Emily en París centra su historia en Emily Cooper (Lily Collins), una ejecutiva de marketing de Chicago que es transferida inesperadamente a París cuando su jefa queda embarazada. Posteriormente, se encontró atrapada en un triángulo amoroso entre Gabriel (Lucas Bravo) y Alfie (Lucien Laviscount), pero la situación cambió sobre el final de la temporada 4.

El intento de Emily y Gabriel de darle una oportunidad a su romance terminó abruptamente. A partir de ahí, la protagonista siguió adelante con Marcello (Eugenio Franceschini), mientras Gabriel se dio cuenta de que quería luchar por ella. Emily, sin embargo, se había mudado a Roma y parecía comenzar su futuro con Marcello.

emily en parís- temporada 5 (3)

En la quinta temporada, con Emily ahora al frente de la agencia Grateau en Roma, enfrenta obstáculos en su carrera y desafíos sentimentales. Es un nuevo capítulo en su vida, que incluye escenarios en Venecia, Italia, a los que intentará adaptarse.

Su relación con Marcello se perfila como el eje central de la trama sentimental, aunque el triángulo amoroso con Gabriel y Alfie persistirá, alimentando la tensión narrativa en la que terminó la cuarta temporada.

Netflix: tráiler de Emily en París 5

Embed - Emily en París | Tráiler oficial de la temporada 5 | Netflix

Reparto de Emily en París, serie de Netflix

El elenco principal de la serie regresará en la quinta temporada de Emily en París:

Lily Collins como Emily Cooper

Eugenio Franceschini como Marcello

Philippine Leroy Beaulieu como Sylvie Grateau

Ashley Park como Mindy Chen

Lucas Bravo como Gabriel

Kate Walsh como Madeline Wheeler

Samuel Arnold como Julien

Bruno Gouery como Luc

Lucien Laviscount como Alfie Peterson

Paul Forman como Nicolas de Léon

Melia Kreiling como Sofia Sideris

Kevin Dias como Benoît

emily en parís- temporada 5 (6)

En esta entrega, Lucas Bravo regresa como Gabriel, el chef francés y exnovio de Emily; Lucien Laviscount como Alfie, el enamorado británico de la protagonista; y Eugenio Franceschini en el papel de Marcello, el nuevo interés amoroso italiano que marca un giro en la trama.

A su vez, se sumarán nuevas figuras al elenco que renovarán la trama de Emily en París: Bryan Greenberg como Jake, Michèle Laroque en el papel de Yvette y la reconocida actriz Minnie Driver, quien interpretará a la princesa Jane, amiga de Sylvie e integrante de la realeza.

Mientras tanto, Camille Razat no regresará como Camille, tras decidir adoptar un hijo y comenzar una nueva vida lejos de Gabriel.

emily en parís- temporada 5 (7)

Dónde ver la serie Emily en París, según la zona geográfica